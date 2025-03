Baustellenübersicht Siegen – 13. Kalenderwoche 2025

(wS/si) Siegen 22.03.2025 | Auch in der 13. Kalenderwoche gibt es im Kreis Siegen-Wittgenstein einige Bauarbeiten.

Autofahrer, Radfahrer und Anwohner müssen sich weiterhin auf Einschränkungen einstellen. Die Stadt informiert über den aktuellen Stand der wichtigsten Maßnahmen:

Stadtteil Straße / Bereich Maßnahme Baubeginn Bauende Gosenbach Oberschelder Straße Halbseitige Fahrbahnsperrung wegen Sanierung einer Stützmauer 31.03.2021 Offen Schleifmühlchen (Zentrum) Kreisverkehr Schleifmühlchen / Frankfurter Straße Ampelgesteuerter Verkehr, Vollsperrung Richtung Lindenberg 17.04.2023 bis 2026 Seelbach Freudenberger Straße (Höhe Seelbacher Weiher) Fahrspureinengung wegen Neubau einer Zufahrt 04.09.2023 Offen Heeserstraße / Siegufer Heeserstraße + Radweg Siegufer Vollsperrung wegen Kanalarbeiten, Umleitung auch für Radfahrer 13.05.2024 13.05.2025 Achenbach Talbrücke Achenbach Sperrung der rechten Fahrspur Richtung Autobahn 03.07.2024 31.03.2025 Bürbach Siemensstraße / Bürbacher Weg Neue Einbahnstraße, Ampelregelung im Bürbacher Weg 01.04.2025 Offen

Die Details im Überblick:

In Gosenbach wird bereits seit 2021 an einer maroden Stützmauer in der Oberschelder Straße gearbeitet. Die halbseitige Sperrung sorgt dort weiterhin für eine einseitige Verkehrsführung.

Der Kreisverkehr Schleifmühlchen ist ebenfalls seit Längerem eine Dauerbaustelle. Die Frankfurter Straße ist in Richtung Lindenberg vollständig gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Wetzlarer Straße. Die Bauarbeiten dauern noch bis 2026 an.

In Seelbach, genauer gesagt auf der Freudenberger Straße in Höhe des Seelbacher Weihers, verengt der Neubau einer Zufahrt die Fahrbahn – eine Geduldsprobe vor allem im Berufsverkehr.

Besonders betroffen ist auch das Areal Heeserstraße / Siegufer. Dort sorgt eine umfassende Kanalerneuerung für eine Vollsperrung – nicht nur für Autos, sondern auch für Radfahrer. Die Umleitung führt über die Tiergartenstraße. Die Maßnahme läuft noch bis Mitte Mai 2025.

Auf der Talbrücke Achenbach bleibt es bei einer einspurigen Verkehrsführung in Richtung Autobahn – diese Regelung gilt noch bis Ende März 2025.

In Bürbach wird es ab dem 1. April 2025 eine neue Verkehrsführung geben: Die Siemensstraße wird zur Einbahnstraße, während der Verkehr im Bürbacher Weg durch eine Ampelschaltung geregelt wird.

Fazit: Die Stadt Siegen bittet um Verständnis für die Einschränkungen – die Arbeiten seien notwendig für den Erhalt und die Verbesserung der Infrastruktur. Verkehrsteilnehmer sollten die betroffenen Bereiche möglichst umfahren und mehr Zeit einplanen.

Symbolbild