28. Siegerländer Solidaritätslauf: „Wandern für die Andern“ in Freudenberg

(wS/phf) Freudenberg 22.03.2025 | Am Sonntag, dem 6. April 2025, lädt die Pfarrei Heilige Familie in Siegen-Freudenberg unter dem Motto „Wandern für die Andern“ zum 28. Siegerländer Solidaritätslauf ein. Die Veranstaltung findet rund um die Kirche St. Marien in Freudenberg statt und wird erneut ein Zeichen gelebter Solidarität im Siegerland setzen.

Bereits um 10:45 Uhr beginnt der Tag mit einem Familiengottesdienst in St. Marien, der live von Radio Horeb übertragen wird. Besonders im Fokus stehen dabei die persönlichen Berichte von Mitgliedern des Eine Welt Kreises, die im Februar das Hauptprojekt in Madagaskar besucht haben.

Die feierliche Eröffnung des Solidaritätslaufes erfolgt um 13:00 Uhr durch Bürgermeisterin Nicole Reschke als Schirmherrin und Pfarrer Karl-Hans Köhle als Hausherr. Gemeinsam durchschneiden sie das Startband, bevor die Teilnehmer auf drei ausgeschilderte Wanderstrecken von 5, 10 oder 15 Kilometern Länge aufbrechen.

Die Anmeldung für den Lauf ist ab 12:00 Uhr im Gemeindehaus möglich. Dort haben die Teilnehmer zudem die Gelegenheit, sich vor und nach der Wanderung zu stärken.

Organisiert wird der Solidaritätslauf vom Eine Welt Kreis der Pfarrei Heilige Familie. Der Kreis arbeitet aus langjähriger Verbundenheit weiterhin mit der Gemeinde Jesu in Dreis-Tiefenbach zusammen. Die Aktion steht unter dem Leitgedanken: So „geht“ Siegerländer Solidarität – und ist weit über die Grenzen Freudenbergs hinaus bekannt. Jahr für Jahr nehmen Wanderbegeisterte aus dem gesamten Siegerland teil.

Der Erlös der Veranstaltung fließt in drei zentrale Projekte der Entwicklungshilfe:

„Entwicklung und Frieden im Kongo“: Unter der Leitung von Abbé Victor Lotola wird eine friedliche Koexistenz von Binnenflüchtlingen und ansässiger Bevölkerung gefördert. Ziel ist eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zur Sicherung des Lebensunterhalts und des Friedens. „Unterstützung der kriegsgeschüttelten Bevölkerung in der Ukraine“: Pfarrer Michael Melnyk organisiert Unterkünfte für Flüchtlinge und bietet psychosoziale Unterstützung für Kinder und Jugendliche, um ihnen zumindest zeitweise Erleichterung vom Kriegsalltag zu verschaffen. „Vorschulklassen in ländlichen Regionen Madagaskars“: Projektpartnerin Taratra Rakotomamonjy unterstützt Dorfgemeinschaften beim Aufbau einfacher Vorschulangebote. Durch Weiterbildung können Erzieherinnen auch in der staatlichen Grundschule unterrichten.

Weitere Informationen zum Solidaritätslauf und den unterstützten Projekten sind auf der Website des Pastoralen Raumes Siegen unter www.pr-si-fr.de im Bereich Neues / Eine Welt Kreis / 28. Solidaritätslauf abrufbar.

Eindrücke vom Solidaritätslauf 2024, vom Projektbesuch in Madagaskar im Februar 2025 sowie aus der Ukraine und dem Kongo.