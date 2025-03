Digitaler Nachlass: Was passiert mit unseren Online-Daten nach dem Tod? Vortrag im Haus Herbstzeitlos

(wS/si) Siegen 14.03.2025 | Online-Konten, Nutzerprofile und Verträge – aber was passiert mit den persönlichen Daten nach dem Tod? Hilfreiche Tipps zum „digitalen Nachlass“ gibt am Dienstag, 25. März 2025, ein Vortrag von Julian Sturm, Leiter der Verbraucherzentrale Siegen. Die Senioren-Service- Stelle der Stadt Siegen lädt in Kooperation mit dem Siegener Seniorenbeirat dazu ab 14.30 Uhr in die Seniorenbegegnungsstätte „Haus Herbstzeitlos“ ein.

Ein Leben ohne Internet, PC und Smartphone ist für die meisten Menschen kaum noch vorstellbar: Verträge werden oft nur noch online geschlossen, Einkaufen im Internet ist zur Normalität geworden und soziale Netzwerke gehören zum Alltag. Die wenigsten Menschen sorgen sich allerdings darum, was mit Daten nach ihrem Tod passiert. Verträge laufen weiter und verursachen Kosten, Guthaben drohen zu verfallen. Im Rahmen des Vortrags erfahren Interessierte, welche Vorkehrungen frühzeitig getroffen werden sollten. Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren – aber auch an jüngere Menschen, die wissen möchten, wie sie ihren digitalen Nachlass vorbereiten können. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Weitere Informationen sind bei Volker Reichmann, Seniorenbeauftragter der Stadt Siegen, per E-Mail an seniorenservice@siegen.de oder telefonisch unter 0271 404-2434 erhältlich.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!