Hilchenbach: Pkw kracht nach Fahrfehler durch mehrere Hindernisse

(wS/red) Hilchenbach 07.05.2025 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr in Hilchenbach auf dem Parkplatz des evangelischen Gemeindehauses an der Straße „An der Sang“. Eine 84-jährige Autofahrerin verlor dort die Kontrolle über ihren Wagen – mit dramatischen Folgen.

Nach ersten Informationen der Polizei verwechselte die Seniorin beim Ein- oder Ausparken offenbar Gas und Bremse. Der Pkw schoss daraufhin durch einen Zaun, stürzte eine Böschung hinunter, überquerte die Fahrbahn und krachte schließlich in eine Hecke auf einem angrenzenden Grundstück. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen.

Eine 84-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Straße „An der Sang“ musste während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

