Internationale Begegnung auf Englisch: Theaterprojekt „Stage and Exchange“ an der Clara-Schumann-Gesamtschule Kreuztal

(wS/ik) Kreuztal 21.05.2025 | Vom 14. bis 16. Mai 2025 wurde die Clara-Schumann-Gesamtschule in Kreuztal zum Schauplatz eines besonderen interkulturellen Bildungsprojekts: Acht internationale Studierende der Universität Siegen besuchten im Rahmen des Pilotprojekts Stage and Exchange die Schule und führten gemeinsam mit der Klasse 7d (unter der Leitung von Frau Anna Meine) sowie der 6b (unter der Leitung von Herrn Ibrahim Kaddoura) einen dreitägigen Theaterworkshop durch – und das komplett auf Englisch.

Die Studierenden stammten aus verschiedenen Teilen der Welt – unter anderem aus Irland und von der Deutsch-Jordanischen Universität in Amman – und absolvierten derzeit ihr Auslandssemester an der Universität Siegen. Für sie bot das Projekt eine wertvolle Gelegenheit, deutsche Schulkultur und pädagogische Praxis hautnah zu erleben.

Das Theaterprojekt stand unter dem Leitthema „Reducing Inequalities“, einem der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Ziel war es, mit theaterpädagogischen Mitteln soziale Ungleichheit und Chancengleichheit erfahrbar zu machen – auf Englisch, interaktiv und reflektiert. In vorbereitenden Übungen diskutierten die Schülerinnen und Schüler mit den Studierenden über Gerechtigkeit, Teilhabe und Diskriminierung. Anschließend entwickelten sie Szenen, die diese Themen eindrucksvoll aufgriffen und auf kreative Weise zum Ausdruck brachten. Das Besondere: Die Schülerinnen und Schüler führten ihre Szenen komplett auf Englisch und ohne Notizen auf – ein sichtbarer Beweis dafür, wie motivierend und wirksam Lernen durch Theater sein kann.

„Ich fand es sehr schön, dass man sich austauschen konnte und auch über seinen Migrationshintergrund sprechen durfte“, erzählt Viktorios aus der 6b sichtlich bewegt. Die Offenheit und das Interesse der Studierenden an persönlichen Geschichten hat viele Kinder tief beeindruckt.

Auch die Perspektive der Studierenden war geprägt von neuen Eindrücken: „Der direkte Kontakt zu Kindern, den ich in meinem Studiengang bisher kaum hatte, war für mich sehr beeindruckend“, berichtet Yazeed, Student an der Deutsch-Jordanischen Universität in Amman.

Vorbereitend hatte ein Seminar an der Universität Siegen stattgefunden, bei dem die Studierenden gemeinsam mit den Lehrkräften die inhaltlichen Schwerpunkte und die theaterpädagogische Methodik besprachen. Die Zusammenarbeit zwischen Universität und Schule wurde von Frau Graumann vom Sprachenzentrum der Universität Siegen sowie von Herrn Ibrahim Kaddoura, Fachvorsitz Englisch an der Clara-Schumann-Gesamtschule, initiiert und begleitet.

Die Bilanz des Projekts ist eindeutig: Begeisterte Kinder, tief bewegte Studierende und ein sichtbares Ergebnis, das alle Beteiligten stolz macht. Bei der emotionalen Verabschiedung floss sogar die ein oder andere T räne – ein Zeichen dafür, wie intensiv die gemeinsamen Tage waren.

Das Fazit der Organisatoren: Stage and Exchange war ein voller Erfolg. Es ist daher ein erklärtes Ziel, dieses interdisziplinäre Projekt auch im kommenden Jahr wieder durchzuführen – für mehr Begegnung, mehr Sprachenvielfalt und mehr Chancengleichheit auf der Bühne wie im Leben.

