Spendenübergabe an das Marien Hospiz Louise von Marillac Eremitage

(wS/ ) Wilnsdorf 21.05.2025 | Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. hatte im Dezember 2024 mit anderen Obersdorfer Vereinen die Veranstaltung „Weihnachten im Wald“ an der Grillhütte durchgeführt. Diese Veranstaltung war sehr erfolgreich und die dort eingeworbenen Einnahmen sollten nun in Form einer Spende in Höhe von 500 Euro dem Hospiz Louise von Marillac übergeben werden.

Am 16.05.2025 besuchten Hendrik Bubak (Beisitzer), Ulrich Müller (1. Stv. Vorsitzender) und Joachim Noppe (Beisitzer) vom Vorstand des Heimatvereins Obersdorf-Rödgen das Hospiz an der Eremitage und informierten sich bei der Hausleitung, Frau Juliane Schneider, über die Arbeit und alltäglichen Herausforderungen eines Hospizes. Nach einer sehr beeindruckenden Führung durch das Haus und durch das Anwesen wurde deutlich, wie wichtig die Arbeit des örtlich ansässigen Hospizes ist.

„Ihr alle leistet hier einen sehr wichtigen Beitrag für Menschen, die sich in einer Situation befinden, in der man einfach in Würde und mit letzter Freude leben möchte!“, so Ulrich Müller als Vertreter des Heimatvereins. Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. nimmt sich vor, auch künftig das Hospiz Louise von Marillac zu unterstützen; dies war sicher nicht die letzte Spende.

Joachim Noppe (HVOR), Hendrik Bubak (HVOR), Juliane Schneider (Hospizleiterin) und Ulrich Müller (HVOR)

Foto: Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V.