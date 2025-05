Messerstecherei in Siegen – Mordkommission ermittelt nach Streit zwischen zwei Männern: 32-Jähriger durch Stiche am Oberkörper und Arm schwer verletzt

(wS/ots) Siegen 22.05.2025 | Update | Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde am Mittwochabend (21.05.2025) in Siegen ein 32-Jähriger mit einem Messer verletzt.

Der Siegener war aus bislang ungeklärter Ursache gegen 18:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Leimbachstraße und der Rosterstraße mit dem 46-jährigen Tatverdächtigen in Streit geraten. Dieser verletzte den 32-Jährigen im weiteren Verlauf mit einem Messer am Oberkörper und am Arm. Derzeit werden die Verletzungen als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.

Passanten wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam, gingen dazwischen und trennten die beiden Männer voneinander. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung und mithilfe von Zeugenaussagen gelang es den eingesetzten Polizeibeamten, den 46-jährigen Tatverdächtigen noch in Tatortnähe zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der 32-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Festgenommene als auch der Verletzte haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, für die eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingesetzt ist, dauern an. Es wird nachberichtet.



Fotos: Andreas Trojak – wirSiegen.de

.

