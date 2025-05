VORBERICHT: TuS Ferndorf vs. VfL Eintracht Hagen. Derby-Wahnsinn, hier brennt die Luft

(wS/Red) Ferndorf 22.05.2025 | Explosion der Emotionen, dieses Derby kennt keine Grenzen

TuS Ferndorf gegen VfL Eintracht Hagen, Derby-Fieber in der Stählerwiese ANWURF: Freitag 20:00 Uhr

Es ist DAS Spiel, ein Duell, das Geschichte schreibt, die Fans mitreißt und pure Leidenschaft auf das Parkett bringt. Wenn TuS Ferndorf und der VfL Eintracht Hagen aufeinandertreffen, liegt Hochspannung in der Luft, ein Klassiker, der niemals an Intensität verliert.

Ein Derby mit Herz, Kampfgeist und unvergesslichen Momenten. Dieses Duell ist kein gewöhnliches Spiel, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, eine emotionale Achterbahnfahrt, in der jede Sekunde zählt. Noch nie war früh klar, wer am Ende als Sieger vom Feld geht, häufig entschied erst die Sirene nach 60 Minuten voller Adrenalin und purer Emotionen.

Die Statistik, ein enges Rennen. Fünf Siege für Ferndorf, drei für Hagen, ein Unentschieden, diese Bilanz aus den letzten neun Spielen verspricht ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit 30:32 Punkten teilen sich beide Teams fast identische Tabellenstände, nur das bessere Torverhältnis gibt Hagen hauchdünn den Vorteil. Doch Ferndorf hat das Hinspiel in der Ischelandhalle mit 29:24 gewonnen und will diesen Triumph nun vor heimischem Publikum bestätigen.

Die Bedeutung? Riesig.

Dieser Abend könnte mehr sein als nur ein Derby, er könnte die Entscheidung über den Klassenerhalt bringen. Ein Sieg am Freitag wäre für Ferndorf ein Befreiungsschlag, ein Moment, der die Saison prägen könnte. Die Stählerwiese wird beben, die Emotionen werden hochkochen, die Trommler der Ferndorfer Füchse geben den Takt vor und die Brigade C stimmt lautstark mit ein und weit über 1000 Fans auf den Tribünen werden die Halle zum Beben bringen. Einige wenige Stehplatzkarten wird es noch geben und dann ist der Hexenkessel Pickepacke voll.

Und alles dreht sich um eine Frage: Wer krönt sich zum Derby-König?

Doch Ceven Klatt kann diesmal nicht aus dem Vollen schöpfen, er muss improvisieren, muss auch Spieler auf anderen Positionen einsetzen, denn er verfügt nur noch über einen Rumpfkader. In seiner letzten Trainingseinheit hatte er grad mal 8 Feldspieler und 2 Torleute zur Verfügung, ein normales Training ist damit schlecht machbar. Sieben unter Vertrag stehende Spieler standen Ceven nicht zur Verfügung. Mattis Michel, Daniel Hideg, Marvin Mundus, Fabian Hecker, Philip Würz, Finn Herzig und Paul Schikora (!?).

Mit am meisten schmerzt der Ausfall von Linkshänder Fabian Hecker, denn sein Ellenbruch kann eine viele Wochen dauernde Genesungsphase bedeuten und danach kann man auch nur langsam wieder ins Training einsteigen. Ein Einsatz in dieser Saison ist damit ausgeschlossen. Lt. Ceven Klatt heute Morgen hat Mattis Michel gestern nicht mittrainiert, aber Mattis ist ein Kämpfer und mal sehen, vielleicht steht er ja auf der Platte. Marvin hat gestern trainiert, aber nur für sich, nicht mit der Mannschaft so Ceven Klatt.

Vielleicht kann er eingesetzt werden, das werden die letzten Trainingseinheiten zeigen. Was sich in der Tabelle ändert, sehen wir erst am Dienstag, denn dann finden die letzten Spiele dieses Spieltags statt. Ferndorf hat derzeit immer noch 4 Punkte Abstand auf den ersten Tabellenplatz, auf dem die Eulen Ludwigshafen stehen und auch die spielen erst am Dienstag, sie empfangen zu Hause TUSEM Essen, die auf dem elften Tabellenplatz sind. Aber mal ehrlich, keiner geht derzeit davon aus, dass Ferndorf den Klassenerhalt nicht schafft und so besteht nicht wirklich Grund zur Sorge!?

Seid laut. Seid viele. Seid Ferndorf.

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

CEVEN KLATT in der Pressekonferenz am Mittwoch: Ich erwarte ein Derby, wo es richtig zur Sache geht. Wenn man sich das letzte Spiel von Hagen anschaut, war es doch sehr geprägt von Härte. Die Hagener haben dem ASV Hamm absolut nichts geschenkt, haben gefühlt Hamm sogar beeindruckt, haben sie bei 21 Gegentoren gehalten und das war dann auch der Schlüssel zum Sieg. Nach dem Trainerwechsel hat Hagen auch das Abwehrsystem gewechselt, was sie deutlich stabiler macht. Sie spielen mit der 5:1 oder 6:0 Deckung, aus der sie dann immer wieder in die 5:1, teilweise sogar 3:3 wechseln. Das macht sie schwerer ausrechenbar, deutlich flexibler, als es vorher war und damit auch wieder stärker. Über die individuelle Qualität der Hagener braucht man nicht sprechen, die war schon vor der Saison bekannt. Ich erwarte einen heißen Tanz und ich freue mich auf ein hitziges, kampfbetontes Derby.

Trainingstechnisch gestaltet sich das Ganze bei uns doch relativ schwierig. Nicht, weil die Jungs nicht mitmachen, die sind super motiviert und trainieren auch gut. Aber unsere Höchstzahl im Training ist 4 gegen 4 plus 2 Torhüter, also 8 Feldspieler und die 2 Torhüter und das macht es dann schon mal schwierig, bestimmte Sachen darzustellen oder zu trainieren. Ich hoffe, dass ich vielleicht heute ein, oder sogar zwei Spieler mehr im Training habe. Egal wie, wir werden eine spielfähige Mannschaft am Freitag ins Rennen schicken und werden uns auch, egal in welcher Konstellation, Lösungen überlegen, die dazu beitragen sollen, erfolgreich gegen Hagen zu sein. Stand heute gehe ich davon aus, dass wir keinen Linkshänder auf der halbrechten Position haben und dort mit einem Rechtshänder agieren werden. Wenn Josip Eres auf Rechtsaußen eine Pause braucht, werden wir vorne mit 2 Kreisläufern agieren oder tatsächlich einen Linksaußen auf Rechtsaußen positionieren.

Bericht: Peter Trojak

Collage/Bilder: Andreas Domian

