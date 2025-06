Das ultimative Ballsport-Event für Teams aller Art!

(wS/vtv) Neunkirchen 05.06.2025 | Am 28. Juni 2025 startet im Aktivpark und in der Großturnhalle auf dem Rassberg in Neunkirchen ein besonderes Sportevent: das Quattroballturnier – eine Kombination aus vier Ballsportarten.

Dieses Turnier ist ein Paradies für Ballsportbegeisterte, Firmen, Vereine und Hobbyteams. Jedes Team tritt in den Sportarten – Volleyball, Basketball, Fußball und Handball – an und absolviert pro Disziplin zwei Spiele, bevor die Besten Allrounder im Finale um den Turniersieg kämpfen.

In der speziellen „Freier Grund Quattroball App“ können Teilnehmer und Zuschauer jederzeit Spielplan und Ergebnisse verfolgen.

Doch nicht nur sportliche Wettkämpfe stehen im Mittelpunkt. Das Turnier bietet auch ein erstklassiges Rahmenprogramm:

Bier frisch vom Fass für die Durstigen

Cocktailbar für den stilvollen Genuss

Hüpfburg für die kleinen Gäste, damit Spaß für die ganze Familie garantiert ist!

Wer sich dieses sportliche Highlight nicht entgehen lassen will, sollte sich schnell unter www.vtv-freier-grund.de anmelden. Die Plätze sind begrenzt – also schnell sein und dabei sein!

Der VTV Freier Grund und der FC Freier Grund freuen sich auf ein actiongeladenes Turnier, spannende Matches und eine ausgelassene Atmosphäre. Seid ihr bereit für die Herausforderung?

