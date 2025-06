Ein letztes Mal Vollgas: TuS Ferndorf gegen GWD Minden zum Saisonabschluss

(wS/Red) Ferndorf 05.06.2025 | Ferndorf will die Party crashen, Mindens Aufstiegshoffnung auf der Kippe!

TuS Ferndorf gegen GWD Minden

Die Saison ist quasi zu Ende, genauer gesagt, nach diesem Spiel ist sie zu Ende. Um die Chancengleichheit zu wahren, finden am Samstag alle Spiele der 2. BL statt und alle Spiele werden um 18:00 Uhr angepfiffen.

Somit sind irgendwelche taktischen Spielereien nicht mehr möglich. Und das ist in dieser verrückten Saison auch gut so. Alle Mannschaften schicken Stoßgebete nach oben, denn alle Mannschaften sind mit ihren Kräften am Ende. Ganz besonders natürlich unser TuS Ferndorf, Ceven Klatt müsste sicherlich überlegen, wann er den kompletten Kader zuletzt zur Verfügung hatte.

Zu Gast in der Stählerwiese erwarten Ceven Klatt und seine Jungs den Tabellendritten GWD (Grün-Weiß-Dankersen) Minden, ein Team mit einer langen Vereinshistorie.

Dieses Spiel verspricht Spannung, denn Minden hat grundsätzlich mehr vor als der TuS Ferndorf, Ferndorf hat den Klassenerhalt angestrebt und dieses Ziel haben sie am letzten Spieltag schon erreicht. Klassenerhalt ist für die Mindener in dieser Saison absolut nicht das Ziel, sie streben den Aufstieg in die 1. Bundesliga an. Und das ist eine fast nicht machbare Aufgabe, denn vor ihnen in der Tabelle liegt der TV-Hüttenberg, der Punktgleich mit Minden ist, die aber ein erheblich besseres Torverhältnis haben. Minden kann den TV-Hüttenberg nur von Aufstiegs-Platz 2 verdrängen, wenn sie den TuS Ferndorf besiegen und Hüttenberg, die auswärts bei den Eulen Ludwigshafen ranmüssen, ihr Spiel verlieren oder nur ein Remis erreichen. Nur in diesen zwei Fällen schaffen sie es tatsächlich in die Beletage des Handballs zurückzukehren.

Die Ferndorfer werden natürlich alles daransetzen, an ihrem letzten Spieltag, sofern das mit diesem Rumpfkader geht, zu gewinnen, oder vielleicht auch ein Remis zu holen. Trotzdem, Minden ist der absolute Favorit in diesem Spiel, aber was haben wir nicht schon für verrückte Ergebnisse in dieser Saison erlebt. Sollte der TuS das schaffen, könnten sie sogar noch bis zu 2 Plätze in der Tabelle hochklettern. Bei einer Niederlage rutscht Ferndorf vielleicht etwas runter, das hat allerdings nichts mehr mit dem Klassenerhalt zu tun, der ist unter Dach und Fach. Übrigens, unsere Jungs werden dieses Match in SONDERTRIKOTS bestreiten, lassen wir uns also überraschen.

Sollte Ferndorf verlieren und Hüttenberg bei den Eulen auch nichts Zählbares mitnehmen, würden die Mindener in die 1. Liga aufsteigen und dann wird es so richtig REMMI DEMMI in der Stählerwiese geben, denn die Mindener werden von einem großen Tross an Fans begleitet.

Lassen Sie uns noch einen Blick nach vorne werfen, einen Blick in Richtung Saison 2025/2026. Für unsere Jungs wird die Pause nach der Saison nicht so lange werden. Schon am 29.06. ruft Ceven Klatt seine Jungs zum Athletiktraining zurück, welches bis zum 13. 07. geht. Dann haben die Jungs noch einmal 2 Wochen Pause, müssen in der Zeit aber Pläne vom Coach abarbeiten, bevor man dann am 28.07. wieder ins Training für die kommende Saison einsteigt. Da liegt der Fokus dann logischerweise wieder auf Handball mit einigen Vorbereitungsspielen.

Der Rahmenspielplan für die kommende Saison sieht folgendermaßen aus:

– Die Saison beginnt am Wochenende 29.08.25 bis 31.08.25 (Fr-So)

– Die Hinrunde endet am Wochenende 26.12.25 bis 28.12.25 (Fr-So)

– Die Rückrunde beginnt am Wochenende 07.02.26 bis 09.02.26 (Sa-Mo)

– Saisonende ist am 06.06.2026 (Sa)

Bitte beachten Sie, dass dieser Rahmenspielplan nur so etwas wie ein Erstentwurf ist, er legt die grundlegenden zeitlichen Abläufe für die neue Saison fest. Er dient in erster Linie als Orientierung für Vereine und Spieler, indem er wichtige Termine wie Saisonstart, Pokalspiele und mögliche Spielpausen vorgibt.

CEVEN KLATT: Minden ist eine Mannschaft, die am letzten Spieltag noch aufsteigen kann, ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber sprechen, dass da eine gute Mannschaft auf uns zukommt. Sie werden bei uns auch alles versuchen, auch man realistisch betrachtet, sagen muss, dass Hüttenberg alle Trümpfe in der Hand hat. Aber Minden wäre ja schön dämlich, wenn sie nicht alles versuchen und darauf hoffen, dass die Eulen vielleicht zumindest 1 Punkt zu Hause gegen Hüttenberg holen. Mit Minden kommt ganz viel Qualität, sie spielen im Normalfall eine 6:0-Abwehr und versuchen daraus mit Tempo nach vorne zu gehen und da liegt viel Last auf den Rückraumschützen bei Minden. Ich bin gespannt, wie Minden auftritt, glaube aber schon, dass sie bei uns einen guten Auftritt zeigen werden. Wir müssen schauen, mit welcher Mannschaft wir überhaupt spielen, die Kadersituation ist nicht besser als gegen Coburg, so dass wir da wieder mit Rechtshändern im Rückraum agieren müssen. Dadurch wird uns auch die ein oder andere Alternative ein Stück weit mehr in der Abwehr fehlen. Aber trotzdem wollen wir schauen, dass wir ein letztes vernünftiges Heimspiel abliefern und uns nicht abschießen lassen. Und am Ende wollen wir schauen, was dabei herauskommt.

Roger Becker zum Ablauf am Samstagabend: Nach Spielende wird die Mannschaft die Halle verlassen. Danach wird mit Sicherheit einer von der Geschäftsführung ein paar Worte an die Fans und anwesenden Sponsoren richten. Danach wird die Verabschiedung stattfinden, die Mannschaft kommt wieder rein und die, die verabschiedet werden, werden dann auch gebührend verabschiedet. Danach wird es in die Halle D gehen, wo wir uns dann alle treffen werden, sollte es trocken sein, geht es auch draußen weiter, es werden dort Rondells stehen, Essensbude und es wird auch Pizza geben, von daher ist an alles gedacht. Wir werden im Verlaufe des Abends auch immer wieder mal Spieler auf die Bühne holen, oder auch jemand aus der Geschäftsführung, die dann auch nochmal ein paar Worte sagen. Es werden verabschiedet JANKO KEVIC (Laufbahnende, er geht zurück nach Kroatien), PAUL SCHIKORA (Er hat keinen neuen Verein), MALTE NOLTING (hat schon, bevor er zu uns kam, eine Vertragsverlängerung bei seinem Stammverein Longericher SC unterschrieben) und MARKO VIGNJEVIC (wechselt nach Porec in die 1. Kroatische Liga). Sie waren vom Typ her alle sehr angenehm, haben sich, ob sie nun viel oder wenig gespielt haben in den Dienst der Mannschaft gestellt und das rechne ich jedem Profi hoch an.

CEVEN KLATT zum Weggang von Marko Vignjevic: Der Langzeitverletzte Fynn Herzig kommt zurück in den Kader und Ferndorf kann halt nur einmal diese Position bezahlen und deswegen konnte man Marko kein Vertragsangebot machen. Das geschah aus finanzieller Sicht, weil dieses Geld schon für Fynn eingeplant war. Und zwei Leute auf dieser Position bezahlen ist für Ferndorf leider nicht machbar.

Bericht/Collage: Peter Trojak

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier