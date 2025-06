Diabetes und Schwangerschaft: Infoabend für Schwangere und Interessierte

(wS/dia) Siegen 05.06.2025 | Diakonie Klinikum Jung-Stilling: Geburtshilfe-Chefärztin Dr. Flutura Dede lädt am Mittwoch, 11. Juni, ein

Siegen. Als eine der häufigsten Begleiterkrankungen einer Schwangerschaft gilt der Schwangerschaftsdiabetes. Sechs bis acht Prozent aller Frauen, die ein Kind erwarten, sind davon betroffen. Die Tendenz ist steigend. Woher kommt der Schwangerschaftsdiabetes? Was soll ich nun essen? Was bedeutet die Erkrankung für mein Kind? Solche und andere Fragen werden beim Infoabend „Schwangerschaft und Diabetes“ beantwortet, der am Mittwoch, 11. Juni, ab 18.30 Uhr in der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen stattfindet. Referentin ist Dr. Flutura Dede, Chefärztin der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin.

Ein Schwangerschaftsdiabetes stellt für Frauen eine große Herausforderung dar. Erhöhte Blutzuckerwerte steigern das Risiko der Frau, nach der Geburt an Typ-2-Diabetes zu erkranken, und können zudem Komplikationen bei der Geburt des Kindes sowie Wachstumsprobleme nach sich ziehen. Ferner besteht ein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen. Dr. Flutura Dede berät über Diagnose- und Therapiemöglichkeiten und gibt Tipps, wie sich das Risiko für Mutter und Kind reduzieren lässt. Individuelle Fragen der Besucher werden beim Infoabend auch beantwortet.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an geburtshilfe.jsk@diakonie-sw.de oder unter Telefon 0271/333 4444.