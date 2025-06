Kreuztaler Liberale starten in den Wahlkampf – Frank Weber führt die Kreuztaler FDP-Liste an

(wS/fdp) Kreuztal 05.06.2025 | Am 2. Juni 2025 haben die Mitglieder des FDP-Stadtverbandes Kreuztal ihre Bewerber für die Kommunalwahl am 14. September 2025 bestimmt. Mit einem engagierten Team und dem Immobilienfachwirt Frank Weber an der Spitze wollen die Liberalen die Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger überzeugen.

„Frank Weber ist der richtige Mann für die Herausforderungen der kommenden Jahre“, erklärte Tibor Zachar, Vorsitzender des Stadtverbandes, der selbst auf Platz 2 der Reserveliste kandidiert. „Mit seiner Expertise im Bauwesen und seiner Fähigkeit, Kosten, Nutzen und Nachhaltigkeit kritisch zu bewerten, bringt er unverzichtbares Fachwissen in den Rat. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern ist in Zeiten, in denen die Stadtkasse durch externe Belastungen enorm unter Druck steht, essenziell.“

Ein Team mit Erfahrung und frischem Wind

Neben Frank Weber setzt der Stadtverband auf ein starkes Team, das Erfahrung und neue Impulse verbindet. Tibor Zachar, der sich als langjähriges Ratsmitglied vor allem für eine ausgewogene Schulpolitik und die Arbeit des Integrationsbeirats engagiert, strebt einen Wiedereinzug in den Rat an. „Die Bedürfnisse der Eltern müssen im Mittelpunkt der Schulpolitik stehen. Zudem ist ein starkes Engagement im sozialen Bereich und bei der Integration unverzichtbar für unsere Stadt.“

Auf Platz 3 der Reserveliste kandidiert Marco Leber, ein motivierter Neuzugang im Stadtverband. Der Krombacher bringt frischen Gestaltungswillen und klare Ideen mit. „Die Kombination aus Erfahrung und neuen Perspektiven macht unser Team besonders stark“, so Zachar.

Fokus auf Sachpolitik und Bürgernähe

Die Kreuztaler Liberalen versprechen eine Politik, die sich an den realen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. Mit einer klaren Ausrichtung auf nachhaltige Stadtentwicklung, Bildungsförderung und sozialen Zusammenhalt wollen sie ihre Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft wahrnehmen und dafür sorgen, dass Kreuztal weiterhin lebenswert bleibt.

„Wir stehen für eine Politik, die nicht nur redet, sondern handelt“, betont Frank Weber.

„Gemeinsam gehen wir diesen Wahlkampf mit Leidenschaft an und freuen uns darauf, die Zukunft von Kreuztal aktiv mitzugestalten.“

Die Kreuztaler FDP lädt alle Interessierten ein, sich auszutauschen und die Kandidaten persönlich kennenzulernen. Für die Liberalen ist Bürgernähe nicht nur ein Schlagwort, sondern eine gelebte Überzeugung. Kreuztal – bereit für die Zukunft, bereit für Veränderung.

