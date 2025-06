Ihre Gesundheitsdaten digital: Infoveranstaltung zur elektronischen Patientenakte – Zweite ePA-Veranstaltung: Informationen vor Ort und digital

(wS/as) Siegen / Olpe 05.06.2025 | Nach dem großen Interesse an der Auftaktveranstaltung im Januar mit über 250 Teilnehmenden lädt das Digitale Facharzt- und Gesundheitszentrum (DFGZ) in Olpe zur zweiten Informationsveranstaltung zur elektronischen Patientenakte (ePA) ein. Sie findet am Mittwoch, 11. Juni 2025, um 16:00 Uhr im DFGZ Olpe statt – erneut im hybriden Format.

Neben der Teilnahme vor Ort wird die Veranstaltung live gestreamt. Zusätzlich gibt es zwei öffentliche Übertragungsorte: das Bürgerhaus „Alter Bahnhof“ Attendorn (Am Zollstock 17–21) sowie die Universität Siegen (Kohlbettstraße 15, Raum US-D 108).

Ziel ist es, den bundesweiten Rollout der ePA verständlich zu begleiten, konkrete Anwendungsszenarien vorzustellen und Fragen aus Praxis, Politik und Bevölkerung zu beantworten. Im Fokus stehen dabei unter anderem die Nutzung der ePA, die digitale Medikationsliste, neue Kommunikationswege zwischen Patientinnen und Arztpraxen sowie Fragen zum Datenschutz.

Vertreterinnen und Vertreter von Krankenkassen, medizinischem Fachpersonal sowie IT-Expertinnen und -Experten beleuchten die Chancen und Herausforderungen der ePA aus unterschiedlichen Perspektiven. Für digitale Teilnehmende wird ein moderierter Chat angeboten, über den Fragen direkt gestellt werden können.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: www.dfgz.de/epa