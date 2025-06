Infos rund um Hautkrebs – Dermatologe Prof. Dr. Stephan El Gammal referiert am 18. Juni im Diakonie Klinikum Bethesda

(wS/dia) Freudenberg 05.06.2025 | Wie lässt sich Hautkrebs vorbeugen, erkennen und behandeln? Antworten gibt es am Mittwoch, 18. Juni, 17.15 Uhr, im Konferenzraum des Diakonie Klinikums Bethesda in Freudenberg.

Der dort tätige Chefarzt der Dermatologie, Professor Dr. Stephan El Gammal, erläutert in seinem Vortrag auch die Unterschiede zwischen schwarzem und hellem Hautkrebs und wie die bösartigen Veränderungen entstehen. „In den meisten Fällen ist UV-Strahlung ursächlich“, macht El Gammal deutlich. Deshalb sei es besonders wichtig, sich vor starkem Sonnenlicht zu schützen. Aber auch genetische Faktoren können Hautkrebs verursachen. „Hautkrebs ist eine heimtückische Erkrankung, weil sie zunächst keine Beschwerden macht“, sagt der Dermatologe. „Wer einen Fleck entdeckt, der sich von normalen Muttermalen unterscheidet, sollte unbedingt einen Facharzt aufsuchen.“ Am Ende des Vortrags gründet sich die Selbsthilfegruppe „Hautkrebs“. Betroffene sind eingeladen, sich in dem Gesprächskreis in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Um eine Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung wird gebeten. Interessierte melden sich im Sekretariat unter Telefon 02734 / 279 4600 oder per E-Mail an Sabine.Radlinger@diakonie-sw.de.



Am 18. Juni gibt es von Professor Dr. Stephan El Gammal im Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg Wissenswertes zu Vorsorge und Therapie von Hautkrebs.

