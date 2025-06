Vorarbeiten beginnen: Europastraße in Siegen bald in beide Richtungen befahrbar

(wS/si) Siegen 05.06.2025 | Die Europastraße – ehemalige Hindenburgstraße – in Siegen zwischen Cinestar Kino und Zentralem Omnibusbahnhof (ZOB) wird voraussichtlich noch im Juni in beide Richtungen befahrbar sein: Die vorbereitenden Arbeiten für die Änderung der jetzigen Einbahnstraße beginnen im Laufe dieser Woche. Die Stadt Siegen setzt damit einen Beschluss des Rates der Stadt Siegen um.

Die Umgestaltung der Straßenführung ist aufgrund des neu angelegten Bürgerparks Herrengarten und dem damit verbundenen Wegfall der Gebrüder-Bruder-Straße notwendig, die früher den Verkehr wieder zurück auf die Europastraße führte. Hinzu kommt der in Zukunft geplante Abriss der Hufeisenbrücke. „Der Vorteil der neuen Verkehrsführung ist, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer jetzt im Quartier wenden und von dort wieder zurückfahren können. Dann muss niemand mehr über die Hufeisenbrücke abfahren und einen großen Umweg in Kauf nehmen“, sagt Stadtbaurat Henrik Schumann.

Dafür wird der Verkehr von der Europastraße in die Fürst-Johann-Moritz-Straße geleitet, dort können die Verkehrsteilnehmenden am Ende der Straße wenden. Eine Weiterfahrt für den Individualverkehr in Richtung ZOB oder Hufeisenbrücke ist dann nicht mehr möglich. Der Verkehr wird über die Europastraße zurückgeführt. Anlieferverkehr und Personen mit Parkausweis für Schwerbehinderte dürfen die Straße Am Bahnhof und die Ladezone am ZOB aber weiterhin anfahren.

Neue Parkplätze in Tiefgarage Johann-Moritz-Quartier

Auch die Europastraße selbst verändert ihr Aussehen: Neben den Fahrbahnen in beide Richtungen werden rund 1,50 Meter breite Fahrradstreifen angelegt, die Busspur entfällt. Die Gehwege bleiben unverändert. Auf dem Platz vor der Hauptpost entstehen zusätzliche Kurzzeit-Parkplätze, dafür fallen die Parkplätze in der Europastraße weg (die Ladezone in der Parkbucht bleibt bestehen). Für Kundinnen und Kunden des Johann-Moritz-Quartiers stehen außerdem rund 210 ermäßigte Parkplätze in der öffentlichen Tiefgarage an der Fürst-Johann-Moritz-Straße zur Verfügung.

Zur Orientierung werden in den nächsten Tagen drei mobile Hinweistafeln im Bereich der Sandstraße und der Freudenberger Straße aufgestellt. Diese verdeutlichen die neue Verkehrsführung und die dann gesperrte Durchfahrt über die Hufeisenbrücke. Die „Dreiecksinsel“ beim Cinestar Kino wird für die Verkehrsführung baulich angepasst, wie auch der Fußgängerüberweg beim Fürst-Johann-Moritz-Quartier, der barrierefrei umgebaut wird.

Die abschließenden Markierungsarbeiten finden voraussichtlich ab Montag, 16. Juni, statt. Danach ist die Europastraße in beide Richtungen befahrbar.

Foto: Archiv wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!