Diebe entwenden Kupferkabel in Siegen

(wS/ots) Siegen 26.08.2025 | Zwischen Freitag und Montag (25.08.2025) haben unbekannte Täter Kupferkabel im Rüsterweg in Siegen entwendet. Ersten Erkenntnissen nach schnitten die Diebe das Kupferkabel zwischen Freitagnachmittag, ca. 16:00 Uhr, und Montagmorgen, ca. 10:00 Uhr, an dortigen Stromkästen ab. Anschließend entwendeten sie es. Der Beuteschaden liegt bei ca. 400 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tätern und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto: wirSiegen.de

