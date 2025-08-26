LKW kippt auf HTS-Zubringer um – Fahrer leicht verletzt – UPDATE

(wS/ots) Siegen 26.08.2025 | Am Montagmorgen (25.08.2025) hat ein Unfall im Bereich der HTS-Auffahrt in der Siegener Stadtmitte für große Verkehrsstörungen gesorgt.

Gegen kurz vor 7 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem LKW bergauf in Richtung HTS-Zubringer an der City Galerie. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Gefährt. Der LKW stürzte auf die Seite und verlor dabei Teile seiner Ladung. Mehrere Metallelemente durchbrachen das Brückengeländer und stürzten auf die darunter befindliche HTS-Fahrbahn sowie in die Sieg. Zudem wurde das Geländer eines Radwegs, der unter dem Zubringer verläuft, beschädigt.

Aufgrund des Unfalls musste die Fahrbahn bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt werden. Seit Dienstagmorgen (26.08.2025) laufen die Instandsetzungsarbeiten auf dem Zubringer unter einer erneuten Vollsperrung.

Der LKW wurde am Montag aufwändig geborgen und abgeschleppt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Ob unzureichende Ladungssicherung unfallursächlich war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Siegener Verkehrskommissariats.

Fotos: wirSiegen.de

? 👉







