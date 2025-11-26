News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Auto-Service: Reparaturen für Pkw, Lkw & Oldtimer im Autohaus Dreisbach in Netphen Dreis-Tiefenbach

26. November 20254
Netphen 26.11.2025 | KFZ-Reparaturen in Netphen – Alles rund ums Auto

Das Autohaus Dreisbach bietet ein umfassendes Spektrum an Auto- und LKW-Dienstleistungen:

  • KFZ-Reparaturen aller Art
  • Reparaturen von Oldtimern und Youngtimern
  • Flottenfahrzeuge
  • Ölwechsel und Ölfilter-Service
  • LKW-Reparaturen – selbst 40-Tonner sind kein Problem
  • Motor- und Getriebeinstandsetzungen
  • Reparaturen nach Unfallschäden
  • TÜV und ASU
  • Reparaturen von Land- und Baumaschinen
  • An- und Verkauf von Land- und Baumaschinen
  • Inspektionen

Erweiterte Fahrzeugtechnik & Spezialservices

  • Autoglas-Service
  • Elektrik & Elektronik
  • Fehlerdiagnose
  • Getriebeölspülung
  • Karosserie & Lackarbeiten
  • Klimatechnik / Klimaservice

Reifenservice in Netphen

  • Reifenwechsel
  • Reifenhandel
  • Reifeneinlagerung
  • Sommerreifen · Winterreifen · Allwetterreifen

Zusätzliche Services

  • Außendienst & Notdienst

Autohaus Dreisbach Netphen – Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 8:00 – 17:00 Uhr
Samstag: 8:00 – 13:00 Uhr

Auto Reparaturen & KFZ-Service

Autohaus Dreisbach

Autohaus Dreisbach, Inh. Markus Schneider
Dreisbachstraße 19 · 57250 Netphen – Dreis Tiefenbach
Telefon: 0271 – 78778
E-Mail: info@autohaus-dreisbach.de

Seit Januar 2025 ist Markus Schneider der neue Inhaber des Autohaus Dreisbach. Eine Werkstatt, die für faire Preise, viel Erfahrung und persönliche Beratung steht – hier sprechen Sie bei Bedarf direkt mit dem Chef.

Besonderes Highlight in Netphen:

Tag der offenen Tür am 13.12.2025

Lernen Sie das Team des Autohaus Dreisbach kennen – mit Schaschlik, Würstchen im Brötchen und heißem Kaffee.

Autohaus Dreisbach steht für zuverlässige Auto- und LKW-Reparaturen, professionelle Werkstattleistungen und persönliche Beratung und Betreuung.

KFZ-Meisterwerkstatt

Adresse: Dreisbachstraße 19 | 57250 Netphen – Dreis Tiefenbach

Ihr Auto in guten Händen – direkt in Netphen-Dreis Tiefenbach

