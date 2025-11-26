Auto-Service: Reparaturen für Pkw, Lkw & Oldtimer im Autohaus Dreisbach in Netphen Dreis-Tiefenbach

(wS/red) Netphen 26.11.2025 | ANZEIGE | KFZ-Reparaturen in Netphen – Alles rund ums Auto

KFZ-Reparaturen in Netphen – Alles rund ums Auto

Das Autohaus Dreisbach bietet ein umfassendes Spektrum an Auto- und LKW-Dienstleistungen:

KFZ-Reparaturen aller Art

Reparaturen von Oldtimern und Youngtimern

Flottenfahrzeuge

Ölwechsel und Ölfilter-Service

LKW-Reparaturen – selbst 40-Tonner sind kein Problem

– selbst sind kein Problem Motor- und Getriebeinstandsetzungen

Reparaturen nach Unfallschäden

TÜV und ASU

Reparaturen von Land- und Baumaschinen

An- und Verkauf von Land- und Baumaschinen

von Land- und Baumaschinen Inspektionen

Erweiterte Fahrzeugtechnik & Spezialservices

Autoglas-Service

Elektrik & Elektronik

Fehlerdiagnose

Getriebeölspülung

Karosserie & Lackarbeiten

Klimatechnik / Klimaservice

Reifenservice in Netphen

Reifenwechsel

Reifenhandel

Reifeneinlagerung

Sommerreifen · Winterreifen · Allwetterreifen

Zusätzliche Services

Außendienst & Notdienst

Autohaus Dreisbach Netphen – Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 8:00 – 17:00 Uhr

Samstag: 8:00 – 13:00 Uhr

Auto Reparaturen & KFZ-Service

Autohaus Dreisbach

Autohaus Dreisbach, Inh. Markus Schneider

Dreisbachstraße 19 · 57250 Netphen – Dreis Tiefenbach

Telefon: 0271 – 78778

E-Mail: info@autohaus-dreisbach.de

Seit Januar 2025 ist Markus Schneider der neue Inhaber des Autohaus Dreisbach. Eine Werkstatt, die für faire Preise, viel Erfahrung und persönliche Beratung steht – hier sprechen Sie bei Bedarf direkt mit dem Chef.

Besonderes Highlight in Netphen:

Tag der offenen Tür am 13.12.2025

Lernen Sie das Team des Autohaus Dreisbach kennen – mit Schaschlik, Würstchen im Brötchen und heißem Kaffee.

Autohaus Dreisbach steht für zuverlässige Auto- und LKW-Reparaturen, professionelle Werkstattleistungen und persönliche Beratung und Betreuung.

KFZ-Meisterwerkstatt

Adresse: Dreisbachstraße 19 | 57250 Netphen – Dreis Tiefenbach

Ihr Auto in guten Händen – direkt in Netphen-Dreis Tiefenbach