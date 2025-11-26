Auto-Service: Reparaturen für Pkw, Lkw & Oldtimer im Autohaus Dreisbach in Netphen Dreis-Tiefenbach

(wS/red) Netphen 26.11.2025 | ANZEIGE | KFZ-Reparaturen in Netphen – Alles rund ums Auto
KFZ-Reparaturen in Netphen – Alles rund ums Auto
Das Autohaus Dreisbach bietet ein umfassendes Spektrum an Auto- und LKW-Dienstleistungen:
- KFZ-Reparaturen aller Art
- Reparaturen von Oldtimern und Youngtimern
- Flottenfahrzeuge
- Ölwechsel und Ölfilter-Service
- LKW-Reparaturen – selbst 40-Tonner sind kein Problem
- Motor- und Getriebeinstandsetzungen
- Reparaturen nach Unfallschäden
- TÜV und ASU
- Reparaturen von Land- und Baumaschinen
- An- und Verkauf von Land- und Baumaschinen
- Inspektionen
Erweiterte Fahrzeugtechnik & Spezialservices
- Autoglas-Service
- Elektrik & Elektronik
- Fehlerdiagnose
- Getriebeölspülung
- Karosserie & Lackarbeiten
- Klimatechnik / Klimaservice
Reifenservice in Netphen
- Reifenwechsel
- Reifenhandel
- Reifeneinlagerung
- Sommerreifen · Winterreifen · Allwetterreifen
Zusätzliche Services
- Außendienst & Notdienst
Autohaus Dreisbach Netphen – Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 8:00 – 17:00 Uhr
Samstag: 8:00 – 13:00 Uhr
Auto Reparaturen & KFZ-Service
Autohaus Dreisbach
Autohaus Dreisbach, Inh. Markus Schneider
Dreisbachstraße 19 · 57250 Netphen – Dreis Tiefenbach
Telefon: 0271 – 78778
E-Mail: info@autohaus-dreisbach.de
Seit Januar 2025 ist Markus Schneider der neue Inhaber des Autohaus Dreisbach. Eine Werkstatt, die für faire Preise, viel Erfahrung und persönliche Beratung steht – hier sprechen Sie bei Bedarf direkt mit dem Chef.
Besonderes Highlight in Netphen:
Tag der offenen Tür am 13.12.2025
Lernen Sie das Team des Autohaus Dreisbach kennen – mit Schaschlik, Würstchen im Brötchen und heißem Kaffee.
Autohaus Dreisbach steht für zuverlässige Auto- und LKW-Reparaturen, professionelle Werkstattleistungen und persönliche Beratung und Betreuung.
KFZ-Meisterwerkstatt
Adresse: Dreisbachstraße 19 | 57250 Netphen – Dreis Tiefenbach