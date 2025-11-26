Mordkommission übernimmt Ermittlungen in Lüdenscheid – Mann durch Schussabgabe schwer verletzt

(wS/red) Lüdenscheid 26.11.2025 | Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend (25.11.2025) in Lüdenscheid einen Mann durch eine Schussabgabe schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die beiden Männer trafen gegen 23 Uhr am Niederwehberg aufeinander. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Der unbekannte Täter ist auf der Flucht.

Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingesetzt.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen.