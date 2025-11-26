News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen


Stadtteile

Mordkommission übernimmt Ermittlungen in Lüdenscheid – Mann durch Schussabgabe schwer verletzt

26. November 2025278
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Lüdenscheid 26.11.2025 | Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend (25.11.2025) in Lüdenscheid einen Mann durch eine Schussabgabe schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die beiden Männer trafen gegen 23 Uhr am Niederwehberg aufeinander. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Der unbekannte Täter ist auf der Flucht.

Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingesetzt.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Auto-Service: Reparaturen für Pkw, Lkw & Oldtimer im Autohaus Dreisbach in Netphen Dreis-Tiefenbach

Anzeige



Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten