Stillcafé Hilchenbach zieht nach Dahlbruch um

26. November 20254
(wS/hi) Hilchenbach 26.11.2025 | Das Stillcafé Hilchenbach wird am Dienstag, 2. Dezember, von den Räumlichkeiten im Haus der Alltagskultur am kmd in Dahlbruch in die Räume des Jugendzentrums „NoLimits“
umziehen.

Mit dem Ortswechsel erhalten die Mütter und Babys einen geschützten und
ruhigen Bereich, in dem sich alle wohlfühlen können.

Das Angebot der fachkundigen Hebamme Christina Röther bleibt gleich und bietet Zeit für
Austausch, Beratung und Hilfe. Die Treffen finden jeden ersten Dienstag im Monat von 9:30
bis 11:30 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt über das Onlineportal www.kjb-angebote.de.
Rückfragen zum Angebot können Interessierte per E-Mail an
familienbuero@hilchenbach.de richten.

