Keine Chlorung des Trinkwassers mehr in Burbach – Maßnahmen gegen „Pfützenkeim“ abgeschlossen

(wS/bu) Burbach 26.11.2025 | Am 13. August dieses Jahres ordnete das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein ein Abkochgebot für weite Teil der Gemeinde Burbach an, nachdem in einem Bereich der

Trinkwasserversorgung der Erreger Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen worden war.

Die Gemeindewerke haben daraufhin in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt umgehend

Maßnahmen eingeleitet, um dem sogenannten „Pfützenkeim“ entgegenzuwirken. Durch

umfassende Spülungen und Desinfektion der betroffenen Versorgungsbereiche (Burbach,

Wahlbach, Würgendorf) sowie Proben in kurzen Intervallen konnte der Erreger erfolgreich

neutralisiert werden. Nach wiederholt negativer Beprobung wurde das Abkochgebot am 30. August

durch das Kreisgesundheitsamt wieder aufgehoben.



Vorsorglich setzten die Gemeindewerke in weiterer Absprache mit dem Kreis die Maßnahmen fort.

Neben wöchentlichen Beprobungen und fortdauernden Spülungen des betroffenen

Versorgungsbereichs wurde auch weiter desinfiziert. Die Intensität der Chlorung wurde dabei

sukzessive reduziert und wird nun bis Ende November eingestellt; ab der ersten Dezemberwoche

wird dem Wasser nun kein Chlor mehr beigegeben. Alle Proben nach Aufhebung des Abkochgebots

waren durchgängig negativ. Die Maßnahmen gegen den Erreger Pseudomonas aeruginosa sind

somit abgeschlossen.