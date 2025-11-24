News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Benefizkonzert „We sing 4 Kids“ zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe

24. November 202525
(wS/mgv) Freudenberg 24.11.2025 | Am 28. März 2026 findet im Sängerheim Freudenberg (Am Silberstern 23, 57258 Freudenberg) ein besonderes musikalisches Event statt: Unter dem Motto „We sing 4 Kids“ laden regionale Chöre sowie Sängerinnen und Sänger zu einem Benefizkonzert ein, dessen gesamter Ticketerlös der Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe zugutekommt.

Veranstaltet wird das Konzert in Kooperation mit der Liedertafel Freudenberg, die gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern einen stimmungsvollen Abend auf die Beine stellt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf abwechslungsreiche Live-Musik, eine herzliche Atmosphäre und vielfältige Stimmen aus der Region freuen.

Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr, Konzertstart ist um 18:30 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich.

Mit dem Besuch dieses Abends haben Musikfreunde nicht nur die Gelegenheit, talentierte Künstler aus der Region zu erleben – sie unterstützen gleichzeitig einen wichtigen Zweck: den Einsatz für schwerkranke Kinder und ihre Familien.

Ein musikalischer Abend für den guten Zweck, der es wert ist, im Kalender vorgemerkt zu werden.

