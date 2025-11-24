Zwei Verkehrsunfälle auf schneeglatter Straße fordern drei Verletzte

(wS/ots) Kreuztal – Erndtebrück 24.11.2025 | Die beginnenden Schneefälle im Kreisgebiet haben zu den ersten Verkehrsunfällen geführt. Bereits in der Nacht zu Donnerstag beziehungsweise in den anschließenden Morgenstunden (20. November) kam es kreisweit zu insgesamt acht Glätteunfällen, bei denen es bei Blechschäden blieb. Am gestrigen Sonntagabend (23. November) setzte erneut Schneefall ein und es kam zu weiteren acht Unfällen. In zwei Fällen wurden Unfallbeteiligte verletzt.

Gegen 17:05 Uhr geriet ein 48-jähriger Golf-Fahrer in einer Rechtskurve auf der Heesstraße im Bereich Kreuztal-Junkernhees ins Rutschen. Kurz zuvor hatte Schneefall eingesetzt und der Mann kam auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit dem Audi eines entgegenkommenden 45-jährigen Fahrers. Infolge des Zusammenstoßes wurden der 48-jährige Golf-Fahrer sowie dessen 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 26.000 Euro.

Der zweite Verkehrsunfall mit Verletzten ereignete sich wenig später gegen 18:40 Uhr. Eine 19-jährige junge Frau war mit ihrem Subaru Justy auf der Landstraße L553 Richtung Rhein-Weser-Turm unterwegs. An der Einmündung zur L 720 Richtung Erndtebrück bog sie nach links ab. Dabei kam der Wagen auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und der Justy prallte gegen eine Brückenmauer. Die 19-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Bislang verlief der erste Wintereinbruch aus Sicht der Polizei in puncto Verkehrsunfälle glimpflich. Gleichwohl appelliert die Polizei: Gerade jetzt im Winter kann es immer wieder zu Fahrbahnglätte kommen. Fahren Sie deshalb vorausschauend und rechnen Sie damit, dass es glatt sein kann. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit der Situation entsprechend an. Rechnen Sie auch mit deutlich längeren Bremswegen.

Symbolfoto