Jahresabschluss des VdK-Ortsverbandes Deuz im Bürgerhaus Grissenbach

(wS/tg) Netphen 24.11.2025 | Am Freitagnachmittag, dem 21. November 2025, versammelten sich 65 Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Deuz im Bürgerhaus in Netphen-Grissenbach zum traditionellen Jahresabschluss. In geselliger Runde ließ man das vergangene Jahr Revue passieren. Einen Tag vor dem Totensonntag gedachte die Gemeinschaft zudem der Mitglieder, die im Laufe des Jahres verstorben sind.

Thorsten Görg äußerte seitens des Vorstandes den Wunsch, künftig auch mehr jüngere Mitglieder für die vielfältigen sozialen Aufgaben im VdK gewinnen zu können.

Bei Kaffee, hausgemachtem Kuchen sowie regionalen Spezialitäten der Bäckerei Hellman aus Rudersdorf und der Metzgerei Bender aus Netphen verbrachten die Anwesenden einige angenehme Stunden miteinander. Auch das ein oder andere Kaltgetränk der heimischen Erzquell-Brauerei durfte dabei nicht fehlen.

Musikalisch begleitet wurde der Nachmittag vom Niederdielfener Alleinunterhalter Gregor Kölsch, der gemeinsam mit den Gästen einige weihnachtliche Lieder anstimmte.

Für das kommende Jahr wurde zudem bereits der Termin für die Jahreshauptversammlung bekanntgegeben: Sie findet am 20. März 2026 statt.

Alles in allem blickt der Ortsverband auf einen harmonischen Jahresabschluss zurück.

Fotos: Thorsten Görg