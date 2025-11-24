News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
„Juri und der Nussknacker“: Erfolgreiche Kita-Reihe startet nach „Die Moldau“ in Runde zwei – jetzt auch für Grundschulen

24. November 20251
(wS/ph) Siegen 24.11.2025 | Nach dem erfolgreichen Start von „Klassik für Entdecker – Konzerte für Kitas“ mit Smetanas „Die Moldau“ im November setzt die Philharmonie Südwestfalen ihre neue Exklusiv-Reihe für Kinder fort: Gemeinsam mit KiKA-Moderator Juri Tetzlaff erzählt das Orchester im Dezember „Juri und der Nussknacker“ – ein kompaktes Mitmach-Konzert, das Kinder ab 3 Jahren unmittelbar in die Welt der Orchestermusik führt. Ein Vormittag, an den man sich erinnert – auch noch als Erwachsener.

Ein bekanntes Gesicht führt durch Tschaikowskys Weihnachtsklassiker Juri Tetzlaff gehört seit dem Start des KiKA zum festen Moderatoren-Team und ist einer der profiliertesten Vermittler klassischer Musik für Kinder. Mit Tempo, Humor und klaren Bildern führt er durch die Handlung des „Nussknackers“ und bindet die Kinder aktiv ein – das Orchester macht die Szenen unmittelbar erlebbar.

Termine & Ort
Siegen, Haus der Musik (Oranienstraße 19, 57072 Siegen)

  • Di, 09.12.2025 und Mi, 10.12.2025
    09:15 Uhr und um 10:45 Uhr

Das Format
„Klassik für Entdecker – Konzerte für Kitas“ verbindet Abenteuergeschichte, Musikwissen und Mitmach‐Momente – passend für die Aufmerksamkeitsspanne der Jüngsten. Den Auftakt bildete „Die Moldau“ (11./12.11.2025) – nun folgt mit dem „Nussknacker“ die zweite Runde der Reihe.

Service für Redaktionen & Kitas und Grundschulen
Dauer ca. 50–60 Minuten, altersgerecht, interaktiv (Alter ab 3 J.)
Kosten & Buchung (Gruppen): 8 € pro Kind; 1 Begleitperson je 10 Kinder frei, weitere Erwachsene 8 €. Private Anmeldungen einzelner Kinder sind ebenso möglich.
Anmeldung per E‐Mail an ticket@philsw.de (Anzahl Kinder/Erwachsene, Wunschtermin).

Fotos: Philharmonie Südwestfalen


