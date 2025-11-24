Ferndorf begrüßt die Weihnachtszeit und lädt am 1. Advent zum zweiten weihnachtlichen Hüttenzauber nach Irlenhecken ein

(wS/pd) Kreuztal 24.11.2025 | Abwechselnd mit dem alle zwei Jahre stattfindenden Ferndorfer Weihnachtsmarkt rund um die Ferndorfer Kirche lädt in diesem Jahr wieder der Ferndorfer Heimatverein zum zweiten weihnachtlichen Hüttenzauber nach Irlenhecken ein. Am Samstag, den 29.11.2025 ab 13 Uhr verwandelt sich der Parkplatz Irlenhecken und das Dorfgemeinschaftshaus für zwei Tage in ein stimmungsvolles Weihnachtstreiben.

Im festlich dekorierten Dorfgemeinschaftshaus warten zahlreiche Aussteller auf die Besucher. Angeboten werden liebevoll gefertigte weihnachtliche Handarbeiten, Dekorationen für Haus und Garten, handgenähte Teddybären, Schmuck und viele weitere Geschenkideen für die Weihnachtszeit. Wer auf der Suche nach besonderen, handgemachten Kleinigkeiten ist, wird hier garantiert fündig. Am Nachmittag werden Kaffee und hausgemachte Kuchen serviert – der ideale Rahmen für ein gemütliches Gespräch in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Auch im Außenbereich kommt weihnachtliche Stimmung auf: Hier sorgen Lichterketten und Feuertonnen für Wärme und ein behagliches Ambiente. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – angeboten werden Gegrilltes vom Irlenhof, Pommes, Schupfnudeln mit Sauerkraut, lokale Bierspezialitäten, Haubergswaffeln, Glühwein, die beliebten Baumstriezel sowie weitere regionale Köstlichkeiten. Ein weihnachtlicher Duft zieht durch die Luft und lädt zum Verweilen ein.

Besonders für Familien ist gesorgt: Kinder dürfen sich auf weihnachtliches Basteln freuen und ihre eigenen kleinen Kunstwerke mit nach Hause nehmen. Im beheizten Zelt wird bei geselligem Beisammensein und Musik bis in die Abendstunden gemeinsam der erste Advent gefeiert. Wer möchte, kann sich auch über die Arbeit des Heimatvereins informieren, der sich mit großem Engagement für den Erhalt und die Pflege der Dorfgemeinschaft einsetzt.

Der Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft in Ferndorf freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher in Irlenhecken und lädt herzlich dazu ein, den Start in die Adventszeit gemeinsam zu feiern. Der Hüttenzauber soll nicht nur ein Markt sein, sondern ein Ort der Begegnung – für Jung und Alt, für Gäste und Ferndorfer, für alle, die sich auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen möchten.

„Wir heißen alle herzlich willkommen und freuen uns auf einen stimmungsvollen ersten Advent in Irlenhecken.“

Fotos: Pflege der Dorfgemeinschaft in Ferndorf e.V.