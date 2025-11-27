Christian Pfender ist der neue Kino-Betreiber

(wS/hi) Hilchenbach 27.11.2025 | Kinobesucher dürfen sich freuen, denn das Viktoria-Filmtheater hat einen neuen Betreiber. Wenn Jochen Manderbach Ende April 2026 nach 35 Jahren „seinen“ letzten Film auf großer Leinwand gezeigt hat, übernimmt Christian Pfender ab Mai. Den Pachtvertrag mit der Stadt Hilchenbach hat er vor wenigen

Tagen unterzeichnet.

Der 37-jährige Müsener hat ursprünglich einen technischen Beruf erlernt, anschließend eine Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger absolviert und hatte zuletzt eine leitende Funktion in der Kinder- und Jugendpsychiatrie inne. „Ich wollte eine berufliche Veränderung“, sagte Christian Pfender jetzt beim Pressegespräch im zweiten, fast fertiggestellten Kinosaal im kmd. Die Selbstständigkeit habe ihn schon immer gereizt. Als er dann gelesen habe, dass für Jochen Manderbach ein Nachfolger gesucht wird, „hat sich eine Chance aufgetan“.



Erfahrungen in der Branche habe er nicht, aber Kinobetreiber seien ohnehin in der Regel Quereinsteiger. „Wenn ich für eine Sache brenne, arbeite ich mich gerne rein.“ Außerdem könne er auf den Erfahrungsschatz von Jochen Manderbach aufbauen. Das Programmkino wolle er beispielsweise weiterführen, also immer wieder auch Filme zeigen, die außerhalb des Mainstreams liegen. Christian Pfender zeigt sich aber auch offen für Neues.

Ihm sei wichtig, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Deshalb möchte er die Online-Präsenz aus beziehungsweise aufbauen. Die sozialen Medien eignen sich gut für einen regelmäßigen Austausch, in dem er dann auch gerne Wünsche entgegennimmt.

Eine große Rolle wird das Thema Familie spielen. „Für diese Gruppe möchte ich Angebote schaffen“, sagt Christian Pfender, der selbst in einer Patchwork-Familie lebt.

Grundsätzlich sei Kino mehr, als das reine Filmschauen, nämlich eine Gemeinschaftserfahrung. Und der kmd biete tolle Möglichkeiten, um Synergieeffekte zu schaffen, beispielsweise mit dem Hallenbad oder der Gastronomie. Auch der kleine Kinosaal, der voraussichtlich ab Januar 2026 zur Verfügung steht und Platz für 118 Besucherinnen und Besucher bietet, bringt Vorteile. So kann der Kinobetrieb weitergehen, auch wenn auf der Bühne ein Theaterstück aufgeführt wird.

Jochen Manderbach wird sich am 25. April 2026 mit den „Blues Brothers“ verabschieden. Damit steht der Dresscode fest! Und dann? Mit welchem Blockbuster oder Nischenfilm wird Christian Pfender sein erstes Publikum im Mai begrüßen? Wie wird sich die Taktung von Filmen künftig gestalten? Was macht den Kinobesuch zum echten Erlebnis? Die Antworten auf all diese Fragen werden sich nach und nach finden. An Ideen mangelt es dem dann neuen Kinobetreiber jedenfalls nicht!

Am 1. Mai 2026 übernimmt Christian Pfender (links) das Viktoria-Filmtheater von Jochen Manderbach.





