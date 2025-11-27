News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unklare Substanz in Brief entdeckt: Einsatzkräfte treffen weitreichende Sicherheitsmaßnahmen bei der Kreispolizeibehörde Siegen

27. November 202515
(wS/red) Siegen 27.11.2025 | Ein verdächtiger Brief hat am Donnerstagnachmittag in Siegen-Weidenau einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Gegen 17 Uhr rückte die Feuerwehr aus, nachdem bei der Polizei ein Brief abgegeben wurde, aus dem beim Öffnen eine unbekannte weiße Substanz hervorgetreten sein soll.

Die Kreispolizeibehörde wurde vorsorglich abgesperrt. Das Einsatzstichwort „ABC3“ – üblich bei potenziell gefährlichen Stoffen – führte zu einem Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Fachkräften. Der Verkehr kam rund um die Einsatzstelle ins Stocken; es kam zu spürbaren Behinderungen.

Fachleute untersuchten am Abend das unbekannte Material. Über die Zusammensetzung des Pulvers lagen zunächst noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

