Telefonmast von LKW umgefahren – Feuerwehr und Polizei im Einsatz

27. November 20251
(wS/red) Kreuztal 27.11.2025 | Beim Rückwärtsfahren hat ein Lastwagenfahrer am Dienstag in der Straße „Auf dem Heidfeld“ in Kreuztal-Krombach einen Telefonmast touchiert. Durch den Zusammenstoß wurde der hölzerne Mast so stark beschädigt, dass er schließlich komplett umkippte.

Die alarmierte Polizei verständigte umgehend die Feuerwehr, um mögliche Gefahren auszuschließen und die Einsatzstelle abzusichern. Für die Einsatzkräfte stellte sich die Lage jedoch schnell als ungefährlich heraus, sodass der Einsatz zügig beendet werden konnte. Der umgestürzte Telefonmast wurde mit Absperrband versehen, um Passanten und den Verkehr vor der Gefahrenstelle zu warnen.

Zu größeren Behinderungen kam es nicht.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

