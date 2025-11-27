News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kupferrohre von Kirche entwendet – Polizei sucht Zeugen

27. November 20256
(wS/ots) Freudenberg 27.11.2025 | An der Evangelischen Kirche in Freudenberg ist es zu einem Kupferdiebstahl gekommen.

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (24.November) sämtliche Fallrohre und Blitzableiter von der Kirche entwendet. Ersten Erkenntnissen nach trennten der oder die Täter das Metall an dem Gebäude an der Krottorfer Straße mit einem Werkzeug ab. Zeugenangaben zur Folge könnte eine schwarze Mercedes A-Klasse mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise, insbesondere zu der schwarzen A-Klasse, nimmt die Polizei unter der 02714/7099-0 entgegen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
