Schwarzer Kombi nimmt Linienbus die Vorfahrt: 45-Jährigeverletzte sich leicht – Polizei sucht Zeugen

27. November 20256
(wS/ots) Freudenberg 27.11.2025 | Am vergangenen Mittwoch (19.11.2025) ist es zu einem beinahe Unfall zwischen einem schwarzen Kombi und einem Linienbus im Bereich der Einmündung Siegener Straße/ Alte Poststraße in Freudenberg/ Büschergrund gekommen.

Zeugenangaben nach war der Bus der Linie R83 von Freundenberg in Richtung Siegen unterwegs, als ihm ein schwarzer Kombi im Bereich der Einmündung Siegener Straße/ Alte Poststraße gegen 13:40 Uhr die Vorfahrt nahm. Der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig und bremste stark ab, sodass ein Zusammenstoß vermieden werden konnte.

Im Nachgang meldete sich eine 45-Jährige bei der Polizei. Sie verletzte sich wegen der Vollbremsung leicht. Das Siegener Verkehrskommissariat hat daher Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Kombi geben können, werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Siegener Polizei zu melden.

Symbolfoto

