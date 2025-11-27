Bad Laaspher Adventskalender startet mit 24 Tagespreisen und 500€ Weihnachtsgeld

(wS/bl) Bad Laasphe 27.11.2025 | Wer in der Adventszeit in Bad Laasphe und Umgebung einkauft, darf sich auf tolle Tagesgewinne und die Chance auf 500 € Weihnachtsgeld freuen!

Am 1. Dezember öffnet sich das erste Türchen – und damit auch die erste Möglichkeit auf einen attraktiven Tagesgewinn. An den folgenden 23 Tagen geht es weiter, sodass sich ein Besuch bei den teilnehmenden Händlern und Gastronomen in und um Bad Laasphe doppelt lohnt.

Gemeint ist der „Bad Laaspher Adventskalender“, der bereits zum siebten Mal von der TKS gemeinsam mit Händlern, Dienstleistern und Gastronomiebetrieben organisiert wird und die Adventszeit erneut versüßt.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Wie bei einem klassischen Adventskalender öffnet sich täglich ein anderes Türchen. Wer am jeweiligen Aktionstag das entsprechende Geschäft, Restaurant oder den Dienstleister besucht und dort ein Adventskalenderlos ausfüllt, hat die Chance auf den Tagespreis. Gleichzeitig wandern alle Lose in den großen Gewinnspieltopf, aus dem nach dem 24.12. ein Hauptgewinner gezogen wird, der sich über sagenhafte 500 € Weihnachtsgeld freuen darf.

Detaillierte Informationen erscheinen ab dem 1. Dezember täglich um 9:30 Uhr auf den Bad Laaspher Social-Media-Seiten sowie auf www.tourismus-badlaasphe.de

. Dort werden sowohl der jeweilige Teilnehmer des Tages als auch der Tagesgewinn bekannt gegeben. Damit der Weihnachtseinkauf gut geplant werden kann, steht bereits im Voraus fest, wer an welchem Tag sein Türchen öffnet:

1.12. Edeka Quitadamo Feudingen

2.12. Gesundheitsstudio Bad Laasphe GmbH

3.12. Staehler 1888 GmbH

4.12. KÖ13 zieht an

5.12. Technik Team Hubich

6.12. Nähkästchen

7.12. Residenz-Kino-Center

8.12. Buchhandlung Blöcher

9.12. Ökumenischer Weltladen

10.12. Stadt-Apotheke

11.12. Schuhhaus Wehrmann

12.12. Wohlert’s Center Apotheke

13.12. Uhren Baumann

14.12. Schäfers Backstuben

15.12. Provinzial Versicherungen Hofius & Meier

16.12. Bernhardt’s Fleisch und Wurstwaren

17.12. Die Wollboutique Volkholz

18.12. REWE-Markt Familie Gerdt

19.12. Stadtparfümerie Acker

20.12. Landmarkt Knoche Feudingen

21.12. Bistrowerk

22.12. Edeka-Markt Kilian

23.12. Raiffeisen-Markt

24.12. Vitaminreich

Alle Teilnehmer freuen sich auf Ihren Besuch. Eine tägliche Teilnahme ist möglich und ausdrücklich erwünscht. Die Benachrichtigung über den Hauptgewinn sowie die Einladung zur Übergabe erfolgen Anfang Januar persönlich durch die TKS Bad Laasphe. Über die Tagespreise informieren jeweils die teilnehmenden Betriebe.

Wer seine Chance auf die 500 € Weihnachtsgeld erhöhen möchte, sollte sich außerdem schnell noch den Bad Laaspher Schokoladenadventskalender sichern. Einige der oben genannten Teilnehmer haben noch die letzten Exemplare vorrätig – solange der Vorrat reicht. Mit etwas Glück erwischen Sie den Gewinnkalender, der die Adventszeit nicht nur mit 24 kleinen Schokoladen, sondern ebenfalls mit 500 € Weihnachtsgeld versüßt.

Die TKS bedankt sich bei allen teilnehmenden Partnern sowie der Sparkasse Wittgenstein für die Unterstützung der Aktion und wünscht eine besinnliche und vor allem gesunde Vorweihnachtszeit.

Foto: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH





