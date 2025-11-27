Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen „Hilchenbach Bahnhof“

(wS/hi) Hilchenbach 27.11.2025 | Hilchenbach wird sukzessiv barrierefrei. Seit der letzten Novemberwoche laufen die Arbeiten an der Bundesstraße B508 und den beiden Bushaltestellen „Hilchenbach Bahnhof“.

Diese werden barrierefrei umgebaut, damit beispielsweise Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer bei haltenden Bussen leichter ein- und aussteigen können.

Das Projekt wird durch die Investitionsmaßnahme im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie die Förderrichtlinie des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe mit einer Summe in Höhe von 203.800 Euro gefördert.

Aufgrund der Umbauarbeiten müssen Verkehrsteilnehmende in den nächsten Wochen mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen auf der Straße rechnen. Die Bushaltestellen wurden dafür auf der gleichen Straße um einige Meter in Richtung Hilchenbacher Innenstadt verlegt. Die Stadt Hilchenbach bittet dafür um Verständnis.

Unübersehbar sind die Umbauarbeiten zu den barrierefreien Bushaltestellen „Hilchenbach Bahnhof“. Für Nutzerinnen und Nutzer wurden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Foto: Stadt Hilchenbach