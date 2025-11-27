Gemeinsam unterm Weihnachtsstern: Weihnachtsabend gegen Einsamkeit in Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 27.11.2025 | Gerade an Weihnachten, dem Fest der Liebe und Gemeinschaft, spüren Menschen, die sich einsam fühlen, dies besonders deutlich. Deshalb möchte die Stadt Kreuztal auch in diesem
Jahr wieder ein Angebot für all jene machen, die den Weihnachtsabend ansonsten alleine verbringen würden – ein gemeinsames Weihnachtsabendessen in warmem und festlichem Rahmen.
Unter dem Titel „Gemeinsam unterm Weihnachtsstern“ wird am 1. Weihnachtstag, dem 25. Dezember 2025, von 17:00 bis 21:00 Uhr Gelegenheit für Gemeinschaft, Wärme und festliche Stimmung geschaffen.
Interessierte sind herzlich eingeladen, in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam zu essen, neue Kontakte zu knüpfen und die weihnachtliche Zeit in Gesellschaft zu genießen.
Herzliche Gespräche, ein liebevoll gedeckter Tisch und ein traditionelles Weihnachtsmenü
stehen im Mittelpunkt – tatkräftig von engagierten Ehrenamtlichen aus Kreuztal und
Umgebung unterstützt.
Im vergangenen Jahr konnte das Angebot noch über eine Landesförderung finanziert
werden. 2025 übernimmt die Stadt Kreuztal die Kosten – unterstützt vom Hans-Georg-Vitt-
Seniorenzentrum der AWO in Kreuztal.
Einsamkeit kennt keine Altersgrenzen. Eingeladen sind daher sowohl ältere Menschen als
auch jüngere, die die Feiertage nicht im Familien- oder Freundeskreis verbringen können
oder möchten. Auf Wunsch können Teilnehmende mit eingeschränkter Mobilität abgeholt
und nach der Veranstaltung wieder nach Hause gebracht werden.
Die Teilnahme am Weihnachtsabend ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt. Eine
Anmeldung bis zum 18. Dezember 2025 ist erforderlich.
Termin: Donnerstag, 25.12.2025 | 17:00 – 21:00 Uhr
Veranstaltungsort: In Kreuztal, Adresse wird noch bekanntgegeben
Informationen und Anmeldung: Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung & Mehrgenerationenhaus Kreuztal
Adrian Stötzel
Tel.: 02732 / 3790 (auch gerne auf AB sprechen)
Fotos: Stadt Kreuztal
