Sparkasse Burbach-Neunkirchen: VW Polo geht an glückliche Gewinnerin der Sparlotterie der Sparkassen

(wS/spa) Burbach 27.11.2025 | Glückliche Gewinnerin darf sich über neuen VW-Polo freuen: Sarah Höfer konnte ihr Glück kaum fassen, als sie erfuhr, dass sie sich über einen Neuwagen freuen darf: „Es fühlte sich in den ersten Tagen so unrealistisch an, so etwas Großes gewonnen zu haben.“, berichtet Frau Höfer über ihre erste Reaktion. Die Gewinnerin war zu Hause, als sie die überraschende Nachricht erhielt. Und die Freude war riesig, besonders da sie noch nie zuvor etwas gewonnen hatte.

Die Entscheidung an der Sparlotterie teilzunehmen fiel Sarah Höfer nicht schwer, weil ein Teil des Erlöses lokalen Projekten und Vereinen zugutekommt. „Mit den Losen leiste ich einen Beitrag zu heimischen Projekten und Vereinen. Einfacher kann man sich nicht an der Unterstützung dieser beteiligen“, so die Gewinnerin, die 2021 ihr erstes Los gekauft hat. Sie gibt zu, dass sie nie mit einem derartigen Gewinn gerechnet hatte, doch fand sie es immer spannend, von großen Gewinnen in der Region zu lesen. „Es ist wirklich schön, zu wissen, dass das Geld dort eingesetzt wird, wo es gebraucht wird, und dann so eine Überraschung zu erleben.“



Auch Kundenberater Carsten Ginsberg von der Sparkasse Burbach-Neunkirchen freut sich über den Gewinn: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Sparlotterie den Menschen hier vor Ort nicht nur die Möglichkeit bietet, Gutes zu tun, sondern sie auch mit einem großartigen Gewinn überrascht. Das macht das Ganze noch wertvoller und zeigt, wie wichtig es ist, lokale Projekte zu unterstützen.“

Frau Höfer schätzt besonders die Nähe und den persönlichen Service ihrer Sparkasse: „Was ich an meiner Sparkasse besonders schätze, ist, dass ich eine Bank vor Ort habe, bei der ich meine Anliegen mit einem festen Ansprechpartner besprechen kann.“ Die Gewinnerin empfiehlt das Sparen mit der Sparlotterie gerne weiter: „Man tut Gutes für gemeinnützige Organisationen und wird gleichzeitig im besten Fall mit einem Gewinn überrascht, an den man oft gar nicht denkt.“



Die Freude über den Gewinn war in der Familie und im Freundeskreis riesig. „Alle haben sich riesig gefreut. Wir haben nach der Nachricht darauf angestoßen und den Gewinn gebührend gefeiert“, so Höfer abschließend.



Mit der Sparlotterie unterstützt die Sparkasse Burbach-Neunkirchen nicht nur glückliche Gewinner, sondern auch zahlreiche Projekte und Initiativen in der Region. Wer ebenfalls teilnehmen und mit seinem Los etwas Gutes tun möchte, hat weiterhin die Möglichkeit, sich der Sparlotterie anzuschließen – vielleicht auch mit einem ebenso großen Gewinn.

Die glückliche Gewinnerin Sarah Höfer bei der Übergabe des neuen VW Polo.

Foto: Sparkasse Burbach-Neunkirchen





