Wunschbaumaktion der Sparkasse Siegen unterstützt Diakonische Altenhilfe Siegerland

(wS/dia) Hilchenbach 27.11.2025 | Im Diakonischen Seniorenzentrum Hilchenbach ist die Vorfreude auf Weihnachten in diesem Jahr besonders groß: Die Bewohner dürfen sich auf eine liebevolle Aktion freuen, die ihnen ganz persönliche Wünsche erfüllt. Denn der Fokus der traditionellen Wunschbaumaktion der Sparkasse Siegen liegt heuer der Initiative der Senioren-Service-Stelle in Hilchenbach folgend auf den älteren Menschen. Dass für die Aktion das Seniorenzentrum Hilchenbach, eine Eirichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland, als Kooperationspartner gewonnen wurde, freut sowohl die Bewohner als auch das gesamte Team – sie alle empfinden die Aktion als besondere Wertschätzung.

Die Bewohner konnten auf einem Wunschzettel ihren Vornamen, ihr Geschlecht und einen Wunsch im Wert von bis zu 25 Euro notieren. Besonders häufig wünschten sich die Senioren Einkaufsgutscheine von örtlichen Lebensmittelgeschäften sowie Gutscheine für Friseur und Fußpflege. Ab Ende November hängen die Wunschzettel an einem Baum in der Sparkassenfiliale Hilchenbach. Interessierte, die einem bedürftigen Menschen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten möchten, können bis zum 8. Dezember einen Wunschzettel auswählen, das Geschenk besorgen, verpacken und in der Filiale wieder abgeben.

In der zweiten Dezemberhälfte holt das Seniorenzentrum die Geschenke ab und verteilt sie an die Empfänger. Damit niemand leer ausgeht, übernimmt die Sparkasse alle Wünsche, die keinen Wunscherfüller gefunden haben. Unterstützt wird die Aktion außerdem von der Bürgerstiftung Hilchenbach.

„Wir haben in diesem Jahr bewusst Senioren in den Mittelpunkt gerückt, weil auch ältere Menschen sich über eine kleine Aufmerksamkeit zu Weihnachten freuen. Zudem steigt der Anteil bedürftiger Senioren – nicht zuletzt aufgrund gestiegener Pflege- und Lebenshaltungskosten“, erklärt Patricia Vanderlinden von der Senioren-Service-Stelle Hilchenbach.

„67 Bewohner haben sich in diesem Jahr beteiligt“, freut sich Einrichtungsleiter Benjamin Krusemark. „Wir danken der Sparkasse Siegen und allen Wunscherfüllern für diese wunderbare Aktion.“

Die Wunschzettel der Senioren warten darauf, vom Wunschbaum in der Sparkassenfiliale Hilchenbach abgenommen zu werden.