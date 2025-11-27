Treckerlichter bringen erneut Licht und Hoffnung ins Heusling- und Fischbachtal

(wS/red) Freudenberg 27.11.2025 | Auch in diesem Jahr heißt es wieder: „Fahrt in die Welt ein Licht!“ – denn am Sonntag, 14. Dezember, rollt die beliebte Lichterfahrt beleuchteter Traktoren durch das Heusling- und Fischbachtal. Was als stimmungsvolles Gemeinschaftsprojekt begann, hat sich inzwischen zu einer festen Größe in der Vorweihnachtszeit entwickelt – und zu einer beeindruckenden Spendenaktion.

Im vergangenen Jahr konnten die Organisatoren eine überwältigende Spendensumme von 12.500 Euro übergeben. Der Betrag wurde jeweils zur Hälfte an die DRK-Kinderklinik Siegen sowie das Ev. Hospiz Siegerland verteilt und sorgte dort für große Freude.

In diesem Jahr möchten die Treckerfahrer erneut ein Zeichen der Solidarität setzen. Die eingehenden Spenden gehen an zwei wichtige regionale Einrichtungen:

, das Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Autismus auf ihrem Weg zu mehr Selbstständigkeit begleitet, sowie die Alzheimer-Gesellschaft Siegen-Wittgenstein e. V., die Betroffene und Angehörige mit Beratung, Angeboten und praktischer Unterstützung entlastet.

Der Startschuss fällt um 17.00 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Wuro in der Niederdorfer Straße. Von dort aus führt der rund zwei Stunden lange, im Flyer detailliert dargestellte Streckenverlauf durch Niederdorf, Oberfischbach, Oberheuslingen, Heuslingen und Bottenberg. Entlang der Route sorgen die festlich beleuchteten Traktoren für weihnachtliche Atmosphäre und begeistern Jahr für Jahr zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer.

Spendenannahme:

Geldspenden werden von gekennzeichneten Sammlerinnen und Sammlern entlang der Strecke sowie am Start- und Zielbereich entgegengenommen. Außerdem können Spenden dem Fahrzeugkonvoi direkt übergeben oder auf das angegebene Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Oberfischbach überwiesen werden (Kennwort: Treckerlichter).

Wer selbst mitfahren oder Fragen zur Aktion stellen möchte, kann sich per E-Mail an treckerlichter@t-online.de

wenden.

Die Organisatoren freuen sich auf viele strahlende Augen, einen beeindruckenden Lichterzug – und auf eine erneut großzügige Unterstützung für zwei wichtige Einrichtungen in unserer Region.