PRIMA FACIE in Bad Laasphe am 22.01.2026

(wS/bl) Bad Laasphe 28.12.2025 | Dem ersten Anschein nach läuft alles bestens für die Juristin Tessa Ensler. Die Geschichte eines Aufstiegs: Mit weniger Privilegien als ihre Kommilitonen schafft sie den Sprung erst auf die Eliteuni und dann in die Top-Kanzlei. Tessa Ensler ist eine erfolgreiche und taffe Strafverteidigerin. Heute verteidigt sie unter anderem Männer, die wegen sexueller Übergriffe angeklagt sind. Ihre Methode, Fragen zu stellen, glänzt und stärkt ihren Ruf. Sie glaubt auch an das Rechtssystem, das im Zweifel zugunsten der Angeklagten entscheidet. Dann passiert etwas Schreckliches. Ihr Glaube an die Justiz und ihre Überzeugungen werden erschüttert und sie sieht sich plötzlich in einer neuen Rolle wieder.

Die australische Autorin Suzie Miller ist selbst Strafverteidigerin im Menschenrechtssektor und schreibt heute für Theater, Film und Fernsehen. Ihr gelang mit PRIMA FACIE ein vielgespielter und mehrfach preisgekrönter Monolog, der vor dem Hintergrund der MeToo-Bewegung entstanden ist

Für alle Menschen ab 15 Jahren, die dieser aufwühlenden Geschichte einer Anwältin folgen wollen und sich für die sehr verschiedenen Perspektiven von Betroffenen und Handelnden, von Anklägern und Verteidigern interessieren.

Regie & Ausstattung : Angelika Zacek / Dramaturgie: Henriette Seier / Regieassistenz & Inspizienz: Henriette Seier / Theaterpädagogik: Mia Scarcello / Soufflage: Laetitia Schroeter / Deutsch von Anne Rabe

Donnerstag,12.01.202619.30 Uhr

Aula des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe

Steinackerstraße 10

57334 Bad Laasphe

Eintritt: 22€ Vorverkauf, 24€ Abendkasse; Ermäßigungen für Mitglieder des Kulturrings, Schüler/-innen, Studierende, Auszubildende

Vorverkauf: TKS Bad Laasphe, Wilhelmsplatz 3, T. 02752-898; Pro Ticket Hotline 0231-9172290, www.proticket.de

Veranstalter: Kulturring Bad Laasphe e.V.

Es spielt: Ulrike Walther – Foto: Jan Bosch