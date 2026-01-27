Neuer Geschmacksimpuls im Alkoholfrei-Sortiment: Krombacher launcht o,0% Herb

(wS/kro) Kreuztal – Krombach 27.01.2026 | Die Krombacher Brauerei erweitert ihre erfolgreiche alkoholfreie o,0%-

Range um eine dritte Sorte: Krombacher o,0% Herb. Neben o,0% Pils und o,0% Radler komplettiert das

neue Produkt ab sofort das Krombacher-o,0%-Sortiment, das nun drei klar differenzierte

Geschmacksprofile bietet – von vollmundig-malzig über fruchtig-zitronig bis hin zu erfrischend herb.

Außerdem erscheint die gesamte Krombacher o,0%-Range ab sofort in einem neuen, dynamischen und

erfrischenden Design.

„Dank eines speziellen Entalkoholisierungsverfahrens bietet unser Neuprodukt Krombacher o,0% Herb

einen natürlich erfrischenden und angenehm herben Geschmack bei o,0 % Alkohol. Das Produkt ist

zudem zuckerfrei und weist mit nur 14 kcal pro 100ml einen vergleichsweise geringen Kalorienwert für

alkoholfreie Biere auf“ erklärt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei. „Mit dieser

Produkteinführung forcieren wir die weiterhin sehr positive Entwicklung des alkoholfreien Biermarkts

und sprechen bewusst Konsument:innen an, die herbere Alkoholfrei-Varianten bevorzugen und dabei

ganz bewusst auf Zucker verzichten wollen“ so Dammertz weiter.

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher äußern den Wunsch nach natürlichen Produkten, die

einen funktionalen Zusatznutzen bieten, um ihren gesunden Lifestyle zu begleiten. Ein Bedarf, dem die

gesamte o,0%-Range von Krombacher gerecht wird: Während die Sorten o,0% Pils und o,0% Radler

isotonisch und vitaminhaltig sind, punktet das neue o,0% Herb durch zuckerfreie Erfrischung und wenig

Kalorien.

Ab Mitte Februar ist Krombacher o,0% Herb im Handel in den Gebinden 6×0,33l, 24×0,33l und 20×0,5l

erhältlich und wird mit crossmedialen Aktivierungsmaßnahmen an den unterschiedlichsten Touchpoints

begleitet. Weitere Informationen unter Krombacher o,0% .

Foto: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG