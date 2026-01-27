Neuer Geschmacksimpuls im Alkoholfrei-Sortiment: Krombacher launcht o,0% Herb

(wS/kro) Kreuztal – Krombach 27.01.2026 | Die Krombacher Brauerei erweitert ihre erfolgreiche alkoholfreie o,0%-
Range um eine dritte Sorte: Krombacher o,0% Herb. Neben o,0% Pils und o,0% Radler komplettiert das
neue Produkt ab sofort das Krombacher-o,0%-Sortiment, das nun drei klar differenzierte
Geschmacksprofile bietet – von vollmundig-malzig über fruchtig-zitronig bis hin zu erfrischend herb.
Außerdem erscheint die gesamte Krombacher o,0%-Range ab sofort in einem neuen, dynamischen und
erfrischenden Design.
„Dank eines speziellen Entalkoholisierungsverfahrens bietet unser Neuprodukt Krombacher o,0% Herb
einen natürlich erfrischenden und angenehm herben Geschmack bei o,0 % Alkohol. Das Produkt ist
zudem zuckerfrei und weist mit nur 14 kcal pro 100ml einen vergleichsweise geringen Kalorienwert für
alkoholfreie Biere auf“ erklärt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei. „Mit dieser
Produkteinführung forcieren wir die weiterhin sehr positive Entwicklung des alkoholfreien Biermarkts
und sprechen bewusst Konsument:innen an, die herbere Alkoholfrei-Varianten bevorzugen und dabei
ganz bewusst auf Zucker verzichten wollen“ so Dammertz weiter.
Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher äußern den Wunsch nach natürlichen Produkten, die
einen funktionalen Zusatznutzen bieten, um ihren gesunden Lifestyle zu begleiten. Ein Bedarf, dem die
gesamte o,0%-Range von Krombacher gerecht wird: Während die Sorten o,0% Pils und o,0% Radler
isotonisch und vitaminhaltig sind, punktet das neue o,0% Herb durch zuckerfreie Erfrischung und wenig
Kalorien.
Ab Mitte Februar ist Krombacher o,0% Herb im Handel in den Gebinden 6×0,33l, 24×0,33l und 20×0,5l
erhältlich und wird mit crossmedialen Aktivierungsmaßnahmen an den unterschiedlichsten Touchpoints
begleitet. Weitere Informationen unter Krombacher o,0% .
Foto: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG