NRW schneidet günstig ab: Currywurstpreise deutlich unter dem Durchschnitt

(wS/tri) Kreuztal 27.01.2026 | Berlin oder Hamburg – wer hat’s erfunden? Diese Frage sorgt seit Jahrzehnten für augenzwinkernde Debatten, und gleich mehrere Städte erheben Anspruch auf die wahre Heimat der Currywurst. Eines steht jedoch fest: Unabhängig von ihrem Ursprungsort ist die Currywurst heute in ganz Deutschland ein fester Bestandteil der Alltags- und Reisekultur. Ob als schneller Snack auf dem Städtetrip, nach dem Stadionbesuch oder zwischen zwei Terminen – der Kult-Imbiss gehört einfach dazu. Doch wie stark unterscheiden sich die Preise je nach Stadt? Das Reiseportal tripz.de hat die Currywurstpreise in deutschen Großstädten untersucht und einen Currywurst-Preisindex erstellt. Insgesamt wurden die Preise in 78 Großstädten ausgewertet.

Nordrhein-Westfalen schneidet im Currywurst-Preisindex besonders günstig ab und liegt mit seinen Städten klar unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Key Findings

Ø 3,92 € deutschlandweit: So viel kostet eine Currywurst im Schnitt über alle 78 untersuchten Großstädte.

Preis-Spannweite von 2,70 €: Zwischen der günstigsten und der teuersten Stadt liegen fast drei Euro Unterschied – konkret 2,83 € vs. 5,50 €.

NRW besonders günstig: Nordrhein-Westfalen kommt im Schnitt auf nur 3,53 € (über 30 Städte) – preiswerter als jedes andere Bundesland.

Moers als Spar-Hochburg: Mit Ø 2,83 € führt Moers das Ranking als günstigste Currywurst-Stadt Deutschlands deutlich unter dem Bundesmittel an.

Teuer-Rekord Ingolstadt: Die teuerste Currywurst gibt es überraschenderweise nicht in München, sondern in Ingolstadt – Ø 5,50 € pro Wurst im Schnitt.

Hamburg oder Berlin? Beim Preis ist die Frage entschieden: Die Berliner Currywurst ist im Schnitt fast 1 € günstiger als ihr Pendant in Hamburg.

Wo die Currywurst am günstigsten ist – und wo am teuersten



Top 3 – Die günstigsten Currywurst-Städte



Platz 1: Moers – Ø 2,83 €

Moers führt den Index an und ist bundesweit die günstigste Currywurst-Stadt. Die Kleinstadt am Niederrhein erweist sich damit als Paradies für Currywurst-Fans: Mit durchschnittlich 2,83 € pro Wurst liegt Moers deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Ein beliebter Anlaufpunkt vor Ort ist der Balkangrill Moers, wo „Currywurst oder Bockwurst“ für 3,50 € auf der Tafel steht.

Platz 2: Gelsenkirchen – Ø 3,05 €

Auf Rang zwei folgt Gelsenkirchen. Die Ruhrgebietsstadt – Heimat des Fußballclubs Schalke 04 – bleibt mit 3,05 € klar unter dem Bundesdurchschnitt. Auch kulinarisch gibt man sich hier bodenständig: Als beliebter Spot gilt der Akropolis-Grill, in dessen Speisekarte die Currywurst mit 3,80 € ausgewiesen ist.

Platz 3: Potsdam – Ø 3,07 €

Den dritten Platz belegt Potsdam mit einem Durchschnittspreis von 3,07 €. Die brandenburgische Landeshauptstadt, bekannt für Schloss Sanssouci und das Filmstudio Babelsberg, beweist damit, dass günstiger Currywurst-Genuss nicht nur im Ruhrpott möglich ist. Vor Ort genießen mehrere Imbisse Kultstatus – darunter Cathi’s Currywurst in Babelsberg, die in Online-Bewertungen regelmäßig als Top-Spot genannt wird.



Flop 3 – Die teuersten Currywurst-Städte



Flop 1: Ingolstadt – Ø 5,50 €

Überraschung: Die teuerste Currywurst Deutschlands gibt es nicht etwa in der Millionenstadt München, sondern in der vergleichsweise beschaulichen Audi-Stadt Ingolstadt. Im Schnitt werden hier satte 5,50 € fällig – Currywurst zum Luxus-Tarif. Offenbar wird in Ingolstadt Premium nicht nur auf vier Rädern, sondern auch am Imbiss großgeschrieben.

Flop 2: München – Ø 5,32 €

In München schlägt die Currywurst mit durchschnittlich 5,32 € zu Buche. Damit gehört die Isar-Metropole erwartungsgemäß zu den teuersten Pflastern für Imbiss-Fans. Das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt ist eben kostspielig – sogar am Würstchenstand.

Flop 3: Nürnberg – Ø 4,97 €

Nürnberg liegt in der Spitzengruppe der teuersten Currywurst-Städte. Mit knapp 5 € im Schnitt kostet die Currywurst in der fränkischen Metropole deutlich mehr als im bundesweiten Mittel. Ausgerechnet in der Stadt der berühmten Rostbratwürste liegt der Currywurstpreis rund 1 € über dem bundesweiten Durchschnitt.

Regionalvergleich: Süden teuer, Westen günstig

Ein Blick auf die Großregionen zeigt deutliche Preisunterschiede. Am günstigsten isst man die Currywurst im Westen – hier kostet sie im Schnitt nur 3,66 € (41 Städte) und liegt damit klar unter dem Bundesdurchschnitt. Der Osten folgt mit 3,77 € (8 Städte) ebenfalls unter der 4-Euro-Marke. Im Norden müssen bereits rund 4,18 € (12 Städte) gezahlt werden. Am teuersten ist es im Süden mit 4,45 € (17 Städte). Das Ergebnis zeigt ein klares Gefälle: Je weiter südlich man kommt, desto höher steigen offenbar die Currywurstpreise – umgekehrt isst man im Westen am günstigsten.

Siegen Nordrhein-Westfalen 4,12 €

Bundesländer-Vergleich: Bayern vorne, NRW am günstigsten



Auf Länderebene führt Bayern mit einem Durchschnittspreis von 4,65 € (8 Städte) das Ranking der teuersten Currywurst-Regionen an. Ebenfalls im oberen Preisfeld liegen Baden-Württemberg mit 4,27 € (9 Städte) sowie der Stadtstaat Hamburg mit 4,51 € (1 Stadt). Nordrhein-Westfalen hingegen erweist sich als wahres Spar-Revier: Über 30 Städte hinweg liegt der Currywurst-Preis dort durchschnittlich bei nur 3,53 €. NRW ist damit das Paradies für preisbewusste Currywurst-Esser und rangiert im Bundesländervergleich am günstigsten. Noch niedriger liegt zwar Brandenburg mit Ø 3,07 € – allerdings basiert dieser Wert ausschließlich auf der einzigen untersuchten Stadt Potsdam.



Imbiss-Vergleich: Currywurst, Döner und Pommes



Im Vergleich zu anderen klassischen Snacks bleibt die Currywurst vielerorts eine vergleichsweise moderate Option. Laut Statista und Lieferando liegt der durchschnittliche Dönerpreis in Deutschland aktuell bei rund 8,00 €, in einzelnen Städten teils deutlich darüber. Eine weitere Statista-Auswertung zeigt, dass eine Portion Pommes frites je nach Stadt im Schnitt zwischen etwa 3,50 € und knapp 5,00 € kostet.

Mit einem bundesweiten Durchschnittspreis von 3,92 € positioniert sich die Currywurst damit preislich häufig unterhalb von Döner und vieler Pommes-Angebote.



Methodik



Für den Currywurst-Preisindex wurden die Preise in 78 deutschen Großstädten erhoben. Pro Stadt wurden bis zu zehn Imbisse recherchiert, die Currywurst anbieten (Suchkriterium waren u.a. Imbiss-Namen mit Begriffen wie Grill, Imbiss oder Wurst). Als Quellen dienten Google-Maps-Einträge sowie öffentlich einsehbare Speisekarten oder Fotos davon. Erfasst wurde jeweils der Preis der günstigsten Currywurst (ohne Pommes, maximal mit Brot) pro Imbiss. Berücksichtigt wurden nur Imbissbetriebe innerhalb der Stadtgrenzen. Hannover und Magdeburg wurden von der Auswertung ausgeschlossen, da keine belastbaren Preisangaben ermittelt werden konnten.

