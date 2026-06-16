Bowling: 1. BC Strikers Siegen küren Vereinsmeister 2026 – Milena Schindler fährt zu Deutschen Meisterschaften

(wS/bc) Siegen 16.06.2026 | Fünf Wochen lang kämpften die Mitglieder des 1. BC Strikers Siegen e.V. um die begehrten Vereinsmeistertitel 2026. Vom 7. Mai bis zum 9. Juni wurden die Wettkämpfe auf den Bahnen der Bowling Arena Siegen ausgetragen. Nach drei Vorrunden qualifizierten sich die besten Spielerinnen und Spieler für das traditionelle Stepladder-Finale – und sorgten dort vor zahlreichen Vereinsmitgliedern für einen spannenden Abschluss.

Was ist das Stepladder-Format?

Das Stepladder-Finale ist ein im Bowlingsport weit verbreitetes Endrundenformat: Die Finalisten treten entsprechend ihrer Platzierung aus den Vorrunden nacheinander gegeneinander an. Der bestplatzierte Spieler steigt dabei erst im letzten Spiel ein und trifft auf den Sieger der vorherigen Begegnungen. Erst dieses abschließende Match entscheidet über den Titelgewinn – die Spannung bleibt damit bis zum Schluss erhalten.

Volker Bruch setzt sich bei den Erwachsenen durch

Bei den Erwachsenen lieferten sich die Finalisten ein enges Duell. Am Ende setzte sich Volker Bruch gegen Vereinsvorsitzenden Thomas Voigt durch und sicherte sich den Vereinsmeistertitel 2026. Den dritten Platz belegte Vitali Knöll.

Milena Schindler gewinnt den Jugendtitel

Auch bei den Jugendlichen fiel die Entscheidung erst im letzten Match: Milena Schindler gewann die Vereinsmeisterschaft in der Jugendklasse gegen Dominic Groos. Paula Niggemeier komplettierte das Podium mit Platz drei.

Jugend-Vereinsmeisterin fährt zur Deutschen Meisterschaft

Für Milena Schindler geht es nur wenige Tage später auf die nationale Bühne: Vom 17. bis 21. Juni tritt sie bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend A 2026 in Berlin an – eine direkte Folge des Titels und zugleich ein Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins.

Vereinsvorsitzender Thomas Voigt zog ein positives Fazit: „Die Vereinsmeisterschaft hat gezeigt, wie eng Leistungssport und Gemeinschaft bei uns zusammengehören. Dass unsere Jugend-Vereinsmeisterin nun bei den Deutschen Meisterschaften antritt, ist zugleich eine schöne Bestätigung unserer Nachwuchsarbeit.“

Mitmachen beim 1. BC Strikers Siegen

Wer den Bowlingsport selbst ausprobieren möchte, ist beim 1. BC Strikers Siegen e.V. willkommen. Training findet in der Regel mittwochs und donnerstags jeweils für die Jugend von 16 bis 18 Uhr sowie donnerstags für Erwachsene von 17 bis 19 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es unter strikerssiegen.de, per E-Mail an info@strikerssiegen.de sowie direkt in der Bowling Arena Siegen.



Jugend-Podium der Vereinsmeisterschaft 2026 des 1. BC Strikers Siegen. Von links: Milena Schindler (1. Platz), Dominic Groos (2. Platz), Paula Niggemeier (3. Platz).



Erwachsenen-Podium der Vereinsmeisterschaft 2026 des 1. BC Strikers Siegen. Von links: Volker Bruch (1. Platz), Thomas Voigt (2. Platz), Vitali Knöll (3. Platz). | Fotos: 1. BC Strikers Siegen