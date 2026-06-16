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Netphen: Schneider’s Bäckerei erhält Integrationspreis des Handwerks NRW für gelebte Vielfalt

16. Juni 20261.4k
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(wS/hwk) Netphen 16.06.2026 | Bei Schneider’s Bäckerei in Netphen gehört Vielfalt ganz selbstverständlich zum Arbeitsalltag. Für dieses gelebte Engagement ist die Großbäckerei nun mit dem Integrationspreis des Handwerks NRW ausgezeichnet worden. Ulrich Hermann, Vizepräsident der Handwerkskammer Südwestfalen, und Rüdiger Schnüttgen, Referent für Berufsbildung, überreichten Seniorchef Reinhard Schneider die Urkunde persönlich im Betrieb.

Bei der Übergabe hoben beide Vertreter der Handwerkskammer das besondere Engagement des Unternehmens hervor: Schneider’s Bäckerei schaffe Perspektiven für Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung und zeige, wie Integration im Handwerk erfolgreich gelingen könne. Der Betrieb sei ein Vorbild für gelebte Vielfalt.

Preis wird alle zwei Jahre vergeben

Der Integrationspreis des Handwerks NRW wird alle zwei Jahre von den Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem Westdeutschen Handwerkskammertag verliehen und ist mit 500 Euro dotiert. Er würdigt Handwerksbetriebe, die sich in besonderer Weise für Integration, Chancengleichheit und Vielfalt engagieren.

Familienbetrieb mit Blick nach vorn

Die 1957 gegründete Bäckerei ist ein Familienbetrieb in dritter Generation, der Tradition mit einem klaren Blick nach vorn verbindet – vor allem in der Ausbildung. Seit vielen Jahren ist Ausbildung für Schneider’s eine Herzensangelegenheit. Derzeit absolvieren 16 Auszubildende aus Vietnam ihre Lehre im Unternehmen, in diesem Jahr kommen sieben weitere dazu. Das 2024 gestartete Projekt mit Vietnam hat sich als Erfolgsmodell erwiesen: Seitdem kommen jährlich neue Auszubildende aus Asien ins Siegerland.

Durchdachtes Integrationskonzept

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Schneider’s Bäckerei setzt auf ein strukturiertes Integrationskonzept mit individueller Einarbeitung, Sprachförderung im Arbeitsalltag, fachlicher Begleitung und festen Ansprechpersonen im Team. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen seine Auszubildenden bei Wohnraum und Alltagsfragen und fördert den Austausch durch regelmäßige Gesprächsrunden. Eng arbeitet der Betrieb dabei mit lokalen Integrationsstellen, Berufskollegs und der ersten deutschen Bäckerfachschule in Olpe zusammen.


Von links: Ulrich Hermann (Vizepräsident Handwerkskammer Südwestfalen), Reinhard Schneider (Seniorchef), Anna Klose (Bereichsleitung), Le Thi Thanh Thao (Auszubildende Fachverkäuferin im Bäckerhandwerk), Irina Reimann (Bereichsleitung), Nguyen Dang Thinh (Auszubildender Bäcker), Matthias von Fugler (Stellvertretender Produktionsleiter), Tabea Langemann (Ausbildungsbeauftragte) und Rüdiger Schnüttgen (Referent für Berufsbildung, Handwerkskammer Südwestfalen). | Foto: Handwerkskammer Südwestfalen

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