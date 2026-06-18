Dienstag, 7. Juli 2026: Infos zum „Bau-Turbo“ für Architekten und Bauträger

(wS/si) Siegen 18.07.2026 | Der so genannte „Bau-Turbo“ – mit dem Wohnbauvorhaben schneller genehmigt werden können – ist Thema einer Info-Veranstaltung der Stadt Siegen am Dienstag, 7. Juli 2026. Der Info-Nachmittag um 14.00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses Geisweid wendet sich an Architektinnen und Architekten wie Bauträgerinnen und Bauträger.

Vorgestellt werden die Grundzüge der neuen Gesetzesgrundlage, mit deren Hilfe der Wohnungsbau und die Wohnraumsicherung beschleunigt werden sollen. Im Mittelpunkt stehen auch die Rahmenbedingungen, mit denen sich Wohnbauvorhaben nach dem „Bau-Turbo“ in der Stadt Siegen umsetzen lassen. Die Fachgäste haben zudem die Möglichkeit, direkt mit den zuständigen Mitarbeitenden der Bauaufsicht und der Stadtentwicklung bzw. Stadtplanung in Austausch zu treten.

Bei Interesse wird um eine Anmeldung mit Namensnennung an die Mail-Adresse gb4@siegen.de gebeten. Möglich ist dies bis Freitag, 26. Juni 2026.