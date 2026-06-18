Wald neu erleben – Einführung in das Waldbaden mit der vhs Siegen-Wittgenstein

(wS/vhs) Bad Berleburg 18.06.2026 | Die Verbindung vom Menschen zum Wald ist uralt und auch das Wissen, dass es uns guttut, Zeit im Wald zu verbringen. Die Volkshochschule Siegen-Wittgenstein lädt am Sonntag, 5. Juli 2026, von 10 bis 13 Uhr zu einer Auszeit im Wald, dem sogenannten Waldbaden (Shinrin Yoku) ein. Treffpunkt ist der Buswendeplatz am Ende der Straße Zum Festplatz in Bad Berleburg-Stünzel. Die Teilnahme kostet 6 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 1. Juli 2026 möglich, unter vhs.siegen-wittgenstein.de (Kursnummer YA 80033).

Gemeinsam mit Kursleiterin Grita-Annette Mengel tauchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Atmosphäre des Waldes ein und lernen verschiedene Baumarten kennen. Außerdem wird es darum gehen, was das Waldbaden von einem Spaziergang unterscheidet. Achtsame Übungen begleiten den Weg durch den Wald. Mitzubringen sind festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung, eigene Verpflegung sowie eine wetterfeste Sitzunterlage.