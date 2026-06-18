Verkehrsentlastung in Neunkirchen – Schränke ab Freitag wieder in beide Richtungen befahrbar

(wS/ne) Neunkirchen 18.06.2026 | Die Verkehrssituation in Neunkirchen entspannt sich: Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat angekündigt, die Sperrung der Freiengründer Straße (L 722) noch am späten Donnerstagnachmittag aufzuheben. Damit sollen die Schränke bereits im Berufsverkehr am Freitagmorgen (19. Juni) wieder in beide Richtungen befahrbar sein – die Hauptverbindung zwischen Neunkirchen und Siegen ist damit wieder uneingeschränkt nutzbar.

Bürgermeister Marco Schwunk zeigt sich erleichtert: „Mit der Wiedereröffnung der Schränke entschärft sich die Verkehrssituation in Neunkirchen deutlich. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, Pendlerinnen und Pendlern sowie Unternehmen für ihre Geduld in den vergangenen Tagen.“

Umleitung über Wilden entfällt – weniger Stau an Kreisel-Baustelle Salchendorf

Mit der Freigabe der Schränke entfällt zugleich die Umleitung, die den Verkehr aus Richtung Siegen über Wilden nach Salchendorf geführt hatte. Diese hatte dort in den vergangenen Tagen für ein spürbar erhöhtes Verkehrsaufkommen gesorgt. Spätestens ab Freitagmorgen ist deshalb auch im Bereich der dortigen Kreisel-Baustelle mit deutlich kürzeren Wartezeiten zu rechnen.

Auch Jung-Stilling-Straße wird freigegeben

Zeitgleich hebt die Gemeinde die vorübergehende Sperrung der Jung-Stilling-Straße auf. Diese ist ab Freitagvormittag ebenfalls wieder in beide Richtungen befahrbar – eine Erleichterung insbesondere für Anwohner und Verkehrsteilnehmer vom Rassberg, die in Richtung Wildener Straße unterwegs sind.

Die Gemeindeverwaltung hatte die Verkehrslage in den vergangenen Tagen eng begleitet und sich gemeinsam mit den beteiligten Behörden für eine möglichst schnelle Lösung eingesetzt. Mit den nun bevorstehenden Freigaben kehrt schrittweise Normalität in den Verkehrsfluss zurück.