Hitzewellen, Medikamente und Klimawandel: Stadt Siegen lädt zum Aktionstag in die Siegerlandhalle

(wS/si) Siegen 18.06.2026 | Städtischer „Hitzeaktionstag“ mit praktischen Hinweisen

Die nächste Hitzewelle steht an – vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen eine

Herausforderung. Wie man sich vor extremer Hitze schützen kann, aber auch wie

Medikamente in Hitzephasen richtig gelagert werden, darüber informierte jetzt der

„Hitzeaktionstag“ der Stadt Siegen. Bürgermeister Tristan Vitt begrüßte rund zwei Dutzend

interessierte Bürgerinnen und Bürger im Atriumsaal der Siegerlandhalle. Karolin Wiegel als

städtische Klimafolgenanpassungsmanagerin sowie Kreisvertrauensapotheker Dr. Gero von

Fircks informierten thematisch.

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze.

Insbesondere ältere Menschen sind durch Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen,

Schwindel oder sogar Hitzschläge gefährdet. Die Teilnehmenden erhielten Tipps zur

persönlichen Vorsorge während der hohen Temperaturen. Darüber hinaus wurden

hitzerelevante Arzneimittel vorgestellt, und auch auf die richtige Lagerung von

Medikamenten hingewiesen. Hitzewellen betreffen besonders ältere Menschen, Kinder,

Schwangere sowie Personen mit Vorerkrankungen.

Im größeren Kontext ging Karolin Wiegel auf weitere Folgen des Klimawandels ein. Dazu

zählen unter anderem Starkregen, Überschwemmungen und Sturmschäden. Nach ihrem

Vortrag hatten die Anwesenden die Möglichkeit, eigene Vorschläge sowie Fragen zu stellen.

Genannt wurde beispielsweise zusätzliche Schattenplätze in Parks sowie die Einrichtung

weiterer Trinkwasserstationen in der Stadt.

Im Anschluss informierte Dr. Gero von Fircks über die gesundheitlichen Auswirkungen von

Hitzewellen. Er erklärte, dass Hitze das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

Atemwegserkrankungen und Nierenschäden erhöhen kann. Außerdem wies er auf

hitzerelevante Arzneimittel hin, deren Wirkung durch hohe Temperaturen beeinflusst

werden kann.

Die Veranstaltung verdeutlichte die gesundheitlichen und gesellschaftlichen

Herausforderungen zunehmender Hitzewellen. Gleichzeitig erhielten die Teilnehmenden

zahlreiche praktische Tipps, um sich besser auf zukünftige Hitzeperioden vorbereiten zu

können.

Karolin Wiegel, städtische Klimafolgenanpassungsmanagerin, informierte beim Hitze-Aktionstag über Gegenmaßnahmen. Foto: Stadt Siegen