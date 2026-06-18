Hitzewellen, Medikamente und Klimawandel: Stadt Siegen lädt zum Aktionstag in die Siegerlandhalle

(wS/si) Siegen 18.06.2026 | Städtischer „Hitzeaktionstag“ mit praktischen Hinweisen
Die nächste Hitzewelle steht an – vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen eine
Herausforderung. Wie man sich vor extremer Hitze schützen kann, aber auch wie
Medikamente in Hitzephasen richtig gelagert werden, darüber informierte jetzt der
„Hitzeaktionstag“ der Stadt Siegen. Bürgermeister Tristan Vitt begrüßte rund zwei Dutzend
interessierte Bürgerinnen und Bürger im Atriumsaal der Siegerlandhalle. Karolin Wiegel als
städtische Klimafolgenanpassungsmanagerin sowie Kreisvertrauensapotheker Dr. Gero von
Fircks informierten thematisch.
Ein Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze.
Insbesondere ältere Menschen sind durch Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen,
Schwindel oder sogar Hitzschläge gefährdet. Die Teilnehmenden erhielten Tipps zur
persönlichen Vorsorge während der hohen Temperaturen. Darüber hinaus wurden
hitzerelevante Arzneimittel vorgestellt, und auch auf die richtige Lagerung von
Medikamenten hingewiesen. Hitzewellen betreffen besonders ältere Menschen, Kinder,
Schwangere sowie Personen mit Vorerkrankungen.
Im größeren Kontext ging Karolin Wiegel auf weitere Folgen des Klimawandels ein. Dazu
zählen unter anderem Starkregen, Überschwemmungen und Sturmschäden. Nach ihrem
Vortrag hatten die Anwesenden die Möglichkeit, eigene Vorschläge sowie Fragen zu stellen.
Genannt wurde beispielsweise zusätzliche Schattenplätze in Parks sowie die Einrichtung
weiterer Trinkwasserstationen in der Stadt.
Im Anschluss informierte Dr. Gero von Fircks über die gesundheitlichen Auswirkungen von
Hitzewellen. Er erklärte, dass Hitze das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Atemwegserkrankungen und Nierenschäden erhöhen kann. Außerdem wies er auf
hitzerelevante Arzneimittel hin, deren Wirkung durch hohe Temperaturen beeinflusst
werden kann.
Die Veranstaltung verdeutlichte die gesundheitlichen und gesellschaftlichen
Herausforderungen zunehmender Hitzewellen. Gleichzeitig erhielten die Teilnehmenden
zahlreiche praktische Tipps, um sich besser auf zukünftige Hitzeperioden vorbereiten zu
können.
Karolin Wiegel, städtische Klimafolgenanpassungsmanagerin, informierte beim Hitze-Aktionstag über Gegenmaßnahmen. Foto: Stadt SiegenWerbepartner der Region – Anzeige
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