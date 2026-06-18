Doppelbelastung für Fellinghausen: Erst Heesstraße, dann HTS-Brücke – was Anwohner jetzt wissen müssen

(wS/kr) Kreuztal 18.06.2026 | Anstehende Straßenbaumaßnahmen in Fellinghausen

Im Zuge des Austauschs der Wasserleitungen im Bereich der Heesstraße stehen abschließende Arbeiten an der Fahrbahndecke an, die an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt durch Fellinghausen erforderlich machen:

Freitag, 03. Juli, ab 7.00 Uhr bis Sonntag, 05. Juli, ca. 20.00 Uhr

und

Freitag, 10. Juli, ab 19.00 Uhr bis Sonntag, 12. Juli, ca. 20.00 Uhr.

Konkret betrifft die Sperrung die Heesstraße zwischen der Kreuzung Fellinghausener Straße (AWZ Bau) und der Abzweigung Neuer Weg, der ebenfalls gesperrt wird.

Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über den HTS-Zubringer, der ebenso wie die Kreuzung Fellinghausener Straße zu dieser Zeit frei befahrbar sein wird, bzw. über Oberholzklau und Geisweid.

Wir weisen insbesondere darauf hin, dass die Anwohner der Heesstraße 51 bis 145 während der Vollsperrungen nicht mit dem Auto zu ihren Häusern gelangen können und bitten alle Betroffenen darum, dies schon jetzt zu bedenken und etwaige Vorkehrungen zu treffen.

Bitte denken Sie ggfs. auch daran, Pflegedienste etc. zu informieren.

Nach Abschluss dieser Maßnahmen und mit Start in die Sommerferien beginnen die Arbeiten des Landesbetriebs Straßen.NRW an der HTS-Brücke:



Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen startet mit Beginn der Sommerferien am Sonntag (19.07.) mit einer Sanierungsmaßnahme im Bereich der HTS-Anschlussstelle Kreuztal und der L908-Brücke nach Fellinghausen.

Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt und hat jeweils Sperrungen und Umleitungen zur Folge.

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Kreuzungsbereich Marburger Straße/Hagener Straße bis zum Bereich mittig auf der Brücke über die HTS, außerdem zählen die HTS- Abfahrt von Siegen kommend nach Kreuztal, und die HTS-Auffahrt von Kreuztal in Richtung Krombach dazu.

Zeitgleich wird die HTS auf der Seite in Fahrtrichtung Krombach auf einem knapp zwei Kilometer langem Abschnitt saniert.

Diese Bereiche des ersten Bauabschnittes sind bis voraussichtlich Mitte August (16.08.) voll gesperrt.

Die HTS bleibt mit jeweils einer Fahrbahn pro Fahrtrichtung befahrbar. Im ersten Bauabschnitt verläuft die Umleitung über die B517 Eichen, die L729 Krombach und die B54 AS Krombach über die HTS.



Der zweite Bauabschnitt beginnt anschließend (17.08.) und erstreckt sich vom Bereich mittig der Brücke über die HTS bis vor das Ausbildungszentrum auf der Heesstraße hinter dem Kreuzungsbereich Fellinghausener Straße in Fellinghausen.

Außerdem zählen die HTS-Abfahrt von Krombach kommend nach Fellinghausen, und die HTS-Auffahrt von Fellinghausen in Richtung Siegen dazu.

Zeitgleich wird die HTS auf der Seite in Fahrtrichtung Siegen auf einem knapp zwei Kilometer langem Abschnitt saniert.

Diese Bereiche des zweiten Bauabschnittes sind bis voraussichtlich dem 6. September voll gesperrt. Der Verkehr auf der HTS schwenkt auf den sanierten Bereich um, so dass die HTS weiterhin mit jeweils einer Fahrbahn pro Fahrtrichtung befahrbar bleibt.

Die Umleitungsstrecke im zweiten Bauabschnitt wird angepasst. Die Anbindung von Fellinghausen erfolgt über die K26 Siegen-Buchen, die L908 und die HTS-Anschlussstelle Kreuztal-Buschhütten. Für den Verkehr aus Kreuztal in Fahrtrichtung Siegen wird eine Umleitung mit Wendemöglichkeit über Krombacher Höhe ausgeschildert.



Der Verbindungsweg zwischen Mühlbergsiedlung und Langenau ist für jeglichen Verkehr gesperrt, um die Befahrbarkeit für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu gewährleisten.

Die Gesamtmaßnahme ist nach dem zweiten Bauabschnitt in der ersten Septemberwoche (06.09.) abgeschlossen.



Info der Stadt Kreuztal: „Wir bedauern, dass die beiden dicht aufeinanderfolgenden Baumaßnahmen in so kurzen Abständen erfolgen müssen und eine andere Terminierung der Sperrungen leider nicht möglich war. Für die daraus entstehenden ungewöhnlich großen Unannehmlichkeiten und Herausforderungen bitten wir um Entschuldigung und hoffen auf Ihr Verständnis.“

Um auch wirklich alle Anwohnerinnen und Anwohner über diese Maßnahmen und die entstehenden Umstände zu informieren, lässt die Kreuztaler Stadtverwaltung Informationszettel in jeden Briefkasten in Fellinghausen und in der Mühlbergsiedlung einwerfen. Die Verteilung erfolgt Mittwoch (17.06.) und Donnerstag (18.06.)

Das Wichtigste in Kürze

1. Heesstraße – Vollsperrung an zwei Wochenenden

Fr 03.07. (ab 7.00 Uhr) – So 05.07. (ca. 20.00 Uhr)

Fr 10.07. (ab 19.00 Uhr) – So 12.07. (ca. 20.00 Uhr)

Gesperrt: Ortsdurchfahrt Fellinghausen – Heesstraße zwischen Kreuzung Fellinghausener Straße (AWZ Bau) und Abzweigung Neuer Weg; Neuer Weg ebenfalls gesperrt

Umleitung (ausgeschildert): über den HTS-Zubringer bzw. über Oberholzklau und Geisweid

Wichtig: Anwohner Heesstraße 51–145 sind während der Sperrung nicht mit dem Auto erreichbar – bitte ggf. Pflegedienste o. Ä. vorab informieren

2. HTS-Anschlussstelle Kreuztal & L908-Brücke – Sanierung (Straßen.NRW)

Start: So 19.07. | Abschluss: 06.09. | zwei Bauabschnitte

1. Bauabschnitt (bis vorauss. 16.08.): Marburger/Hagener Straße bis Brückenmitte; gesperrt sind HTS-Abfahrt Siegen → Kreuztal und HTS-Auffahrt Kreuztal → Krombach; zeitgleich HTS Richtung Krombach (knapp 2 km) saniert. Umleitung: B517 Eichen – L729 Krombach – B54 AS Krombach.

Marburger/Hagener Straße bis Brückenmitte; gesperrt sind HTS-Abfahrt Siegen → Kreuztal und HTS-Auffahrt Kreuztal → Krombach; zeitgleich HTS Richtung Krombach (knapp 2 km) saniert. Umleitung: B517 Eichen – L729 Krombach – B54 AS Krombach. 2. Bauabschnitt (17.08. – 06.09.): Brückenmitte bis vor das Ausbildungszentrum (Heesstraße); gesperrt sind HTS-Abfahrt Krombach → Fellinghausen und HTS-Auffahrt Fellinghausen → Siegen; zeitgleich HTS Richtung Siegen (knapp 2 km) saniert. Umleitung: K26 Siegen-Buchen – L908 – HTS-AS Kreuztal-Buschhütten; aus Kreuztal Richtung Siegen mit Wendemöglichkeit über Krombacher Höhe.

Brückenmitte bis vor das Ausbildungszentrum (Heesstraße); gesperrt sind HTS-Abfahrt Krombach → Fellinghausen und HTS-Auffahrt Fellinghausen → Siegen; zeitgleich HTS Richtung Siegen (knapp 2 km) saniert. Umleitung: K26 Siegen-Buchen – L908 – HTS-AS Kreuztal-Buschhütten; aus Kreuztal Richtung Siegen mit Wendemöglichkeit über Krombacher Höhe. Die HTS bleibt durchgehend mit je einer Fahrbahn pro Richtung befahrbar.

befahrbar. Verbindungsweg Mühlbergsiedlung–Langenau komplett gesperrt (frei nur für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst).