Drogentest positiv, kein Führerschein, gestohlene Kennzeichen: Polizei zieht 20-Jährigen in Weidenau aus dem Verkehr

(wS/ots) Siegen 18.05.2026 | Eine alltägliche Streifenfahrt hat am frühen Mittwochmorgen (17. Juni 2026) für Polizisten der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein einen bemerkenswerten Treffer gebracht: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Tiefenbacher Straße in Weidenau stießen die Beamten auf gleich mehrere schwerwiegende Verstöße.
Gegen 07:40 Uhr befanden sich Polizisten im Rahmen der Streife auf der Tiefenbacher Straße, als ein VW Golf von der Straße „Am Kornberg“ auf die Tiefenbacher Straße abbog. Die Beamten entschieden sich, das Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen – und der Instinkt sollte sich als goldrichtig erweisen.
Gestohlene Kennzeichen am nicht zugelassenen Fahrzeug
Schon bei der ersten Überprüfung zeigte sich: Das Fahrzeug war nicht zugelassen. Zudem stellten die Polizisten fest, dass die am Golf angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Damit stand bereits fest, dass das Auto auf keinen Fall weiterfahren durfte.
Kein Führerschein – und positiver Drogenvortest
Weitere Ermittlungen förderten zusätzliche Verstöße zutage: Der 20-jährige Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Vortest verlief positiv.
Die Beamten nahmen den jungen Mann daraufhin mit zur Polizeiwache nach Siegen. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, die nun im Labor ausgewertet wird und Aufschluss über Art und Menge der konsumierten Substanzen geben soll.
Fahrzeug und Kennzeichen sichergestellt
Den Golf sowie die gestohlenen Kennzeichen stellten die Polizisten sicher. Gegen den 20-Jährigen wurde eine Strafanzeige erstattet. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat die weitere Bearbeitung des Falls übernommen.
(Quelle: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein)
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