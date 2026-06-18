Netzwerk Kinderschutz Siegen-Wittgenstein: Dritte Weiterbildungsgruppe schließt Qualifikation zur Fachkraft im Kinderschutz ab

(wS/si) Siegen 18.06.2026 | Im städtischen Familienbüro der Universitätsstadt Siegen ist die dritte Weiterbildung zur „Fachkraft im Kinderschutz“ erfolgreich zu Ende gegangen. Insgesamt 25 Personen aus verschiedenen sozialen Berufen haben die mehrtägige Schulung abgeschlossen und dürfen sich fortan offiziell „Fachkraft im Kinderschutz“ nennen.

Ziel der Weiterbildung ist die weitere Sensibilisierung von Betreuungspersonen, damit diese Fälle von Kindeswohlgefährdungen schnell erkennen und richtig einschätzen können – eine Kompetenz, die im Alltag von Kitas, Schulen und sozialen Einrichtungen unverzichtbar ist.

Seit 2025: Netzwerk Kinderschutz bildet regelmäßig aus

Das Angebot wird seit 2025 vom Netzwerk Kinderschutz durchgeführt – einer Kooperation des städtischen Jugendamtes Siegen mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Seitdem haben bereits 75 Fachkräfte die Qualifikation in jeweils vier Modulen erworben.

„Gerade für Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen in Kindergärten, an Schulen oder in der Kinder- und Jugendhilfe bietet die praxisnahe Weiterbildung einen echten Mehrwert“, erklärt Annette Lambeck, Netzwerkkoordinatorin Kinderschutz. „Das Interesse an der Weiterbildung ist weiterhin sehr groß, gerade weil Kindeswohlgefährdungen nicht immer leicht zu erkennen sind.“

Praxisnah und rechtlich fundiert

Die Schulung wurde von Dorothee Stoll, Kindheits- und Sozialwissenschaftlerin, geleitet. Anhand praxisnaher Beispiele lernten die Teilnehmenden, wie verschiedene Gefährdungsformen und deren Auswirkungen zu erkennen sind. Darüber hinaus wurde vermittelt, welche Methoden zur Gefährdungseinschätzung herangezogen werden können, welche gesetzlichen Hintergründe zu beachten sind und wie Kinder, Jugendliche und Eltern in den Prozess einbezogen werden können.

In ihren Kitas und Schulen unterstützen die weitergebildeten Fachkräfte künftig Kinder und deren Familien, um deren Entwicklung aktiv zu fördern und bei Gefährdungsanzeichen frühzeitig und kompetent handeln zu können.

Quelle: Universitätsstadt Siegen / Foto: Stadt Siegen