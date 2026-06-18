Letzte Hilfe Kurs in Kreuztal: So begleiten Sie Sterbende achtsam und würdevoll

(wS/dia) Kreuztal 18.06.2026 | Die Ambulante Hospizhilfe der Stiftung Diakoniestation Kreuztal lädt am Samstag, 27. Juni 2026, zu einem Letzte Hilfe Kurs ein. Von 10 bis 15 Uhr vermitteln die Kursleiterinnen und Kursleiter in den Räumen der Ambulanten Hospizhilfe in der Ernsdorfstraße 5 das sogenannte „kleine 1×1 der Sterbebegleitung“.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Angehörige, Freunde und Interessierte schwerkranke und sterbende Menschen am Lebensende unterstützen, begleiten und umsorgen können. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an alle Interessierten aus der Region – auch an Menschen, die bisher wenig Berührung mit dem Thema Tod und Sterben hatten.
Ziel des Kurses ist es, Unsicherheiten abzubauen und Mut zu machen, Sterbende achtsam zu begleiten. Die Teilnahme ist kostenfrei; um eine Spende zur Unterstützung der Arbeit der Ambulanten Hospizhilfe wird jedoch gebeten.
Anmeldungen nehmen Frau Platte unter der Telefonnummer 02732 / 1028 oder per E-Mail an platte@diakoniestation-kreuztal.de entgegen.
📋 Auf einen Blick
|Veranstaltung
|Letzte Hilfe Kurs
|Veranstalter
|Ambulante Hospizhilfe der Stiftung Diakoniestation Kreuztal
|Datum
|Samstag, 27. Juni 2026
|Uhrzeit
|10:00 – 15:00 Uhr
|Ort
|Ernsdorfstraße 5, 57223 Kreuztal
|Eintritt
|Kostenfrei (Spende erbeten)
|Anmeldung
|Tel. 02732 / 1028 oder platte@diakoniestation-kreuztal.de
|Web
|www.diakoniestation-kreuztal.de
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